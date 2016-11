Sarkozys drøm om ny presidentperiode knust

Fillon (62) vant klart, foran tidligere statsminister Alain Juppé (71).

– Jeg sier til alle franskmenn, uansett hvem de stemte på, at forandring er på vei og vil drive Frankrike fremover, sier Fillon til sine støttespillere, ifølge Reuters.

– Mine landsmenn har fortalt meg – overalt – at de ønsker å løsrive seg fra et byråkratisk system som tapper dem for energi. Overalt har de fortalt meg om sine ønsker om autoritet, sa han videre.

Med nær fire millioner stemmer telt opp natt til mandag, har Fillon en oppslutning på 44,2 prosent, mens Juppe får 28,5 prosent. Det kreves minst halvparten av stemmene om en kandidat skal vinne nominasjonen i første runde. Dermed skal Fillon og Juppé møtes i andre og siste avstemning 27. november.

Gode sjanser

Tidligere president Nicolas Sarkozys drøm om en ny presidentperiode ble knust, og med 20,6 prosent av stemmene erkjente han søndag kveld nederlaget.

– Jeg ønsker François Fillon og Alain Juppé til lykke, sa Sarkozy.

Dersom Fillon går seirende ut av nominasjonsprosessen, mener franske kommentatorer at han kan ha gode sjanser til å vinne presidentvalget i april og mai.

Tidligere finansminister Emmanuel Macron stiller for øvrig som presidentkandidat for et nytt sentrumsparti han selv har stiftet, og han kan komme til å stjele stemmer fra sosialistenes kandidat.

Marine Le Pen

Siden den franske venstresiden er splittet, antas det at det vil bli Fillon og høyrepopulisten Marine Le Pen som til slutt vil kjempe mot hverandre i siste runde av presidentvalget.

Etter Donald Trumps overraskende valgseier i USA er Le Pen styrket i sitt håp om at det er mulig å slå de mer tradisjonelle kandidatene. De fleste analytikere tror likevel hun vil tape i siste runde.

Republikanernes nominasjonsvalg er første gang den franske høyresiden lar vanlige velgere utpeke presidentkandidaten.