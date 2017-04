Saudi-Arabia får plass i FNs kvinnekommisjon: – Som å la en pyroman bli brannsjef

– Å velge Saudi-Arabia til å fremme kvinnerettigheter er som å gi en pyroman jobben som byens brannsjef, sier administrerende direktør Hillel Neyer i den Genève-baserte organisasjonen UN Watch, som følger med på arbeidet i FN, etter at det ble klart at Saudi-Arabia får en plass i FNs kvinnekommisjon.

Kommisjonen er «eksplisitt dedikert til å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon», ifølge egne nettsider.

I Saudi-Arabia må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, reise, jobbe, ta utdannelse eller mer trivielle ting som å åpne en bankkonto. Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske kodekser.

Les mer: Flere tusen saudiarabere ber kongen avskaffe vergesystemet

Nummer 141 av 144 land

World Econonic Forum utgir årlig en rapport om den globale likestillingens kår. I fjor lå Saudi-Arabia på 141. plass av 144 undersøkte land. Og da Saudi-Arabia i mars presenterte et kvinneråd i al-Qassim-provinsen, var det med 13 menn på scenen. Ikke en eneste kvinne var å se.

Likevel mente 47 av de 54 medlemslandene i FNs økonomiske og sosiale råd, som har stemt frem Saudi-Arabia, at det er naturlig at landet får en plass i kommisjonen. Stemmegivningen i rådet ble hemmeligholdt, og det er derfor ikke kjent hvilke land som støttet Saudi-Arabias kandidatur.

Men et videosegment fra rådets behandling av saken viser at det var USA som tok initiativ til at avstemningen skulle hemmeligholdet. Saudi-Arabia er, til tross for sin katastrofale menneskerettighetsstatus, en nær alliert av USA og flere andre vestlige land.

«Jeg skulle ønske jeg hadde ord til å beskrive hvordan jeg føler meg nå. Jeg er saudisk og dette oppleves som et svik», skriver en kvinne som studerer menneskerettigheter i Australia, på Twitter.

Norge vil ikke avsløre sin stemme

Utenriksdepartementet i Norge vil ikke si hvilke land det stemte på under avstemmingen siden stemmegivningen ikke er offentlig.

«Kvinners stilling og rettigheter står på agendaen i Norges politiske dialog med Saudi-Arabia, og ble senest tatt opp under utenriksminister Brendes besøk til landet i januar i år», skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i UD i en e-post til Aftenposten.

Les mer om Saudi-Arabia: