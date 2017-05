Det opplyser de to landenes oljeministere mandag, ifølge Reuters.

Oljekartellet OPEC, Russland og en rekke andre oljeproduserende land ble i fjor enige om å kutte produksjonen i et forsøk på å løfte oljeprisen. I utgangspunktet skulle kuttene vare fram til i sommer.

Prisen på et fat nordsjøolje steg med over 70 cent i timene etter at avtalen ble kjent, og nordsjøolja ble mandag morgen omsatt for 51,60 dollar fatet.