«All folkeskikk legges til side når de publiserer egne eller andre ytringer», skriver ambassadør Esam Abid Al-Thagafi om norske politikere i en kronikk på nrk.no.

Saudi-Arabia får plass i FNs kvinnekommisjon: – Som å la en pyroman bli brannsjef

Ambassadøren skrev kronikken som en reaksjon på diskusjonen om hvorvidt Norge har stemt eller ikke for Saudi-Arabia som nytt medlem i FNs kvinnekommisjon, som skal kjempe for likestilling og kvinners rettigheter.

Regjeringen nekter å opplyse om de stemte på Saudi-Arabia, noe som har ført til sterke reaksjoner.

Ifølge ambassadøren har mange stemplet hans hjemland «som kanskje er det verste i verden for kvinner».

Rangert som et av verdens minst likestilte land

– Ingen kan si at Saudi-Arabia har noe å bidra med når det gjelder å fremme likestilling mellom kjønnene, sa nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (Frp), tidligere denne uken.

World Econonic Forum utgir årlig en rapport om den globale likestillingens kår. I fjor lå Saudi-Arabia på 141. plass av 144 undersøkte land.

«I kraft av min stilling som ambassadør og borger av Saudi-Arabia er det av særdeles viktig at vi korrigerer den til dels misvisende og virkelighetsfjerne beskrivelse av situasjonen for saudiske kvinners rettigheter fra et arabisk og muslimsk perspektiv», skriver Al Thagafi.

Aftenposten mener: Norges rolle i FNs kvinnekommisjon må avklares

– Verge for å skape trygghet for kvinnene

I Saudi-Arabia må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, reise, jobbe og ta utdannelse. Al-Thagafi mener dette er for å skape trygghet for kvinner, ikke for å frata dem deres bevegelsesfrihet.

«I Saudi-Arabia kan ikke kvinner kjøre bil, men i stedet har de private sjåfører som kjører dem hvor de vil», ifølge ambassadøren.

Han skriver videre at det handler om å ta vare på kvinner i et land som preget av en beduinkultur, der de som ikke følger tradisjon og kultur blir ansett som «dårlige» mennesker som må straffes av samfunnet.

«Vesten overser kulturforskjeller, og retter sin kritikk mot stat snarere enn kultur. Det handler om å forstå at kultur ikke kan endres på kort tid. Det trengs tid, lang tid».

«Saudiarabiske kvinner er bortskjemte»

Ifølge Al-Thagafi kan kvinner i hans hjemland fritt gå ut alene og han peker på at mannen betaler alle utgifter, også klær og sminke, for kvinnen. Han mener videre at «saudiarabiske kvinner er bortskjemte»

«Selv om kvinnen jobber og tjener penger, kan ikke mannen kreve noe av dem. Det er helt opp til kvinnen hva hun vil bruke pengene til».

Ifølge ambassadør Al-Thagafi kommer stadig flere kvinner i Saudi-Arabi kommer ut i arbeidslivet. I det private næringslivet har antallet kvinnelige ansatte økt fra 46.000 for fem år siden til over 560 000 i dag.

Avviser at majoriteten ønsker endringer

Ambassadøren hevder også at kvinner kan si nei til å gifte seg og at kvinner i Saudi-Arabia har rett til å forlate landet for å studere eller jobbe og at de da får lov til å bo alene, uten verger, sosialiserer seg og får venner av begge kjønn.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan tusenvis av mennesker har signert på et opprop for å få avskaffet vergesystemet og hvordan kvinner har risikert straffeforfølgelse i kampen for å få kjøre bil.

«I stor grad er det de vestlig orienterte unge saudiaraberne med utdanning fra utlandet som ønsker endringer, mens majoriteten av saudiarabiske kvinner ikke synes det er behov for stor endring», skriver Al-Thagafi.

Siste del av kronikken bruker han til å peke på manglende likestilling mellom kjønnene i Norge, og viser blant annet til at menn i gjennomsnitt tjener 161.000 kroner mer enn kvinner.