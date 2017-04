Det taiwanske paret var ifølge Sky News på tur i de nepalske fjellene da de i mars ble utsatt for en snøstorm og mistet retningen.

Sheng-yueh og kjæresten Liu Chen-chun (19) hadde ifølge The Guardian forsøkt å ta seg til en landsby ved å følge elven, men møtte en blindvei da de kom til elveutløpet.

NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Redningsmannskap så det røde teltet

Da paret ikke klarte å ta seg opp langs elven igjen, måtte de campe på en fjellhylle i håp om å bli funnet.

Onsdag ble de funnet av redningsmannskap, da hadde det gått 7 uker siden de ble meldt savnet. Det var dessverre for sent for Chen-chun som hadde dødd tre dager før redningsmannskaper lokaliserte dem.

Niranjan Shrestha / TT / NTB scanpix

Ifølge en av redningsmennene som Sky News har snakket med, var det det røde teltet som gjorde at de fikk øye på det savnede paret.

Reddet av vann og salt

Sky News har snakket med en lege ved sykehuset i Katmandu hvor Sheng-yueh nå mottar behandling. Han sier det trolig var tilgangen til vann og salt som reddet 21-åringen.

Med tanke på de store påkjenningene mannen er blitt utsatt for, mener legene han tross alt har klart seg bra.