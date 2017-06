Se bildene fra den voldsomme London-brannen

Onsdag kveld var det klart at minst 12 mennesker var døde personer og 78 skadet etter storbrannen i en 24.-etasjers boligblokk i London.

Politisjef Stuart Cundy sier til The Guardian at de ikke forventer å finne flere overlevende. Han sier at «det er veldig, veldig utfordrende» å anslå hvor mange som fortsatt er savnet.

Tilsammen 78 mennesker var onsdag kveld blitt sendt til sykehus for behandling. 68 personer var blitt fraktet med ambulanse, mens 10 av dem hadde tatt seg til sykehus på egen hånd. 18 er kritisk skadet, og brannskadeavdelingen på Haukeland tilbyr seg nå å ta i mot skadede etter London-brannen.

Mange øyenvitner forteller at brannen spredte seg med eksplosiv fart via fasadeplater i plast.

Her følger en serie bilder fra de dramatiske timene i London.

