Se supermånen verden rundt

Den mest spektakulære supermånen siden 1948 skal etter beregningene ha vært 15 prosent større og lyste 30 prosent sterkere enn normalt.

Les mer om hva en supermåne er, og hvordan ta bilde av den: Den største fullmånen på nesten 70 år får du trolig ikke se

Natt til tirsdag kunne fotografer mange steder i verden glede seg over det spesielle fenomenet. Men dessverre ikke over alt - blant annet her i Norge var månen nærmest usynlig bak tunge skyer.

Her kan du se månen i bilder av kjente landemerker rundt om i verden. Neste sjanse til å se en supermåne igjen blir 25. november 2034.

TOBY MELVILLE / X90004

Thomas Mukoya / X90150

DMITRI LOVETSKY / TT / NTB Scanpix

DMITRI LOVETSKY / TT / NTB Scanpix

Kin Cheung / TT / NTB Scanpix

MARK BLINCH / TT / NTB Scanpix

KAI PFAFFENBACH / X00446

Ebrahim Noroozi / TT / NTB Scanpix

YORGOS KARAHALIS / TT / NTB Scanpix

KAMRAN JEBREILI / TT / NTB Scanpix

Luca Bruno / TT / NTB Scanpix

Ariel Schalit / TT / NTB Scanpix

Khalil Hamra / TT / NTB Scanpix

Ng Han Guan / TT / NTB Scanpix

JOSE LUIS GONZALEZ / X03746