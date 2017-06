Også politisjefen i Kandahar er såret i angrepet, som skjedde søndag i den sørlige provinsen Kandahar.

Taliban som har tatt på seg skylden for angrepet, opplyser at angriperne kun ble med i politistyrken for å utføre angrep. Begge mennene hadde viet livene sine for å utføre det, opplyser en talsmann for Taliban.

Taliban-opprørere har gjennomført flere angrep mot afghanske sikkerhetsstyrker over hele landet i løpet av de siste årene.