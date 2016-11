Selvmordsangrep i Kabul krevde fire liv

Angrepet skjedde i rushtiden onsdag morgen, i et område ved det afghanske forsvarsdepartementet. Det var rettet mot et kjøretøy som tilhørte afghanske sikkerhetsstyrker. To medlemmer av sikkerhetsstyrkene skal ha vært blant de drepte.

En sikkerhetskilde sier at bilen tilhørte regjeringens egen vaktstyrke, som beskytter høytstående personer.

Ingen grupper har hittil tatt på seg ansvaret for angrepet, men Taliban har den siste tiden trappet opp angrepene over hele landet.

Så sent som lørdag ble fire amerikanere drept i et selvmordsangrep inne på Bagram-basen, som er USAs største militærbase i Afghanistan. Ytterligere 17 soldater ble såret, av dem 16 amerikanere og en polakk.

Torsdag rammet en kraftig lastebilbombe det tyske konsulatet i Mazar-i-Sharif. Seks personer ble drept og over 100 såret. Taliban sier at gruppen sto bak begge disse angrepene.