Sexanklager har kostet TV-kanal 730 millioner. Tre fjerdedeler gikk til de anklagede mennene.

Like etter påske meldte den amerikanske TV-kanalen Fox News at programlederen Bill O’Reilly var tatt av skjermen og forlot kanalen. Da hadde New York Times nesten to uker før avslørt at minst syv kvinner hadde fått betalt tilsammen 13 millioner dollar etter anklager mot programlederen for seksuell trakassering. I løpet av de neste dagene og ukene rømte de store annonsørene fra den konservative kommentatorens program The O’Reilly Factor.

– Som en lottogevinst

Ifølge avisen rådet det dagen etter O’Reillys avgang en stemning av vantro i Fox News’ redaksjonslokaler. Da var det blitt kjent at den i praksis sparkede programlederen hadde fått med seg en sluttpakke på 25 millioner dollar. Beløpet tilsvarer over 200 millioner kroner og var en årslønn for O’Reilly.

– Det er forferdelig. Folk flest ville anse 25 millioner dollar som en enorm lottogevinst, sa Lisa Bloom, advokat for to av kvinnene som anklaget O’Reilly.

Avis: Bilde på etablert praksis

I fjor måtte grunnlegger og styreformann Roger Ailes forlate kanalen etter sexanklager. Han fikk med seg 40 millioner dollar – nesten 350 millioner kroner.

– Dette er ikke avskrekking og slett ikke ekte ansvarstagen. Derimot er det et godt bilde på den etablerte praksis som har nedvurdert, fornedret og avsporet kvinners arbeidsliv i tiår, skrev New York Times senere i en lederartikkel.

– Samarbeide riktig nært

Både Ailes og O’Reilly har avvist at anklagene mot dem stemmer. Samtidig dukker stadig nye historier opp. Alisyn Camerota, som nå er ankerkvinne i et CNN-program, sluttet hos Fox News i 2014 uten å ha en annen jobb å gå til. Til CNN har hun fortalt om sine opplevelser med styreformann Ailes, for eksempel da hun som fersk medarbeider møtte på kontoret hans med forespørsel om flere og mer prestisjefylte oppgaver.

– Vel, jeg ville måtte arbeide sammen med deg. Jeg ville måtte arbeide sammen med deg om det. Jeg ville måtte samarbeide riktig nært med deg, og det ville kanskje kreve at vi ble bedre kjent, og det må kanskje skje borte herfra, og det må kanskje skje på et hotell. Forstår du hva jeg mener, hevder Camerota at Ailes sa.

Fryktet å få sparken

Hun forteller at hun avviste tilnærmelsen.

– Jeg visste ikke hva dette ville bety for meg og min karrière. Jeg husker tydelig at jeg følte en slags ut-av-kroppen-følelse som svevet over oss på kontoret og jeg tenkte: Er det alt? Er det slutten på min tid her. Blir jeg sparket om jeg ikke gjør dette, sier Camerota til CNN.

Ailes advokat sier beskyldningene er grunnløse og feilaktige. Camerota omtalte Ailes fordelaktig i en offentlig uttalelse da hun sluttet hos Fox News i 2014.

«Hot chocolate»

En annen tidligere Fox News-medarbeider, afrikansk-amerikanske Perquita Burgess, var vikar og forteller at programleder O’Reilly blant annet kalte henne «Hot chocolate». I likhet med Camerota har heller ikke hun vært involvert i noen saker mot Fox News.

O’Reilly: Sannheten vil komme frem

Hovedpersonen i den seneste Fox News-krisen, Bill O’Reilly, snakket denne uken selv for første gang offentlig om avgangen. Det gjorde han på sin egen podkast. The Washington Posts kommentator mener uttalelsene tyder på at rabalderet rundt dette ikke er over med det første. Eks-programlederen ser ut til å forberede hevn, ikke unnskyldninger, mener avisens Callum Borchers.

O’Reilly sier i podkasten han er «lei seg» for at han ikke lenger er på TV og han ble svært overrasket.

– Jeg er sikker på at sannheten vil komme for en dag, sier han og tror folk vil bli «rystet» når den gjør det. Han vil ikke si mer for «ikke å påvirke informasjonsstrømmen».