Sikkerhetsfirmaer: – Tekniske spor knytter gruppe med bånd til Nord-Korea til dataangrepet

Det er datasikkerhetsselskapene Symantec og Kapersky som sier de undersøker de tekniske sporene for at gruppen Lazarus kan stå bak det verdensomspennende dataangrepet som begynte fredag, skriver Reuters.

Ifølge Reuters har Lazarus koblinger til Nord-Korea.

Europol opplyste mandag at over 200.000 i over 150 land var rammet av dataangrepet som infiserte IT-systemer over hele verden.