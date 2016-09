Sikkerhetsrådet dypt bekymret over krisen i Gabon

Minst tre personer er drept og over 1.000 pågrepet etter den siste ukens opptøyer i den sentralafrikanske oljenasjonen.

Sikkerhetsrådet diskuterte krisetilstanden etter forespørsel fra Frankrike, og Abdoulaye Bathily, FNs spesialutsending i det sentrale Afrika, la fram en rapport om situasjonen. Rådsmedlemmene ba alle kandidater og deres støttespillere, politiske partier og andre parter om å avstå fra voldsbruk og andre provokasjoner.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa tidligere at han er dypt bekymret for urolighetene og ba de politiske lederne og deres støttespillere om å dempe konfliktnivået. Han ba også om at politiske fanger løslates umiddelbart. Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini maner til ro og sier enhver innsigelse mot valgresultatet må skje med fredelige midler.

President Ali Bongo Ondimba slo opposisjonskandidat Jean Ping med knapp margin: 49,8 prosent mot 48,2 prosent, ifølge landets valgkommisjon.