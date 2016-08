Sikkerhetsrådet uenige om sanksjoner etter gassangrep

Sikkerhetsrådets medlemmer møttes bak lukkede dører for å diskutere funnene og eventuelle tiltak i kjølvannet av rapporten, som ble lagt fram av en granskingskommisjon onsdag forrige uke.

Kommisjonen sier den er klar over bruken av kjemiske stridsmidler i Syria.

– Vi er dypt bekymret over variasjonen av både typen kjemikalier som er brukt og aktørene som er involvert, sier kommisjonens leder Virginia Gamba i en pressemelding etter møtet. Hun sier de ansvarlige må identifiseres og holdes ansvarlige, for å unngå at lignende hendelser skjer i fremtiden.

Maya Alleruzzo / TT / NTB Scanpix

Brukte virkelig IS kjemiske våpen mot Peshmerga-soldatene?

Tviler på funn

Det syriske regimets sjefforhandler Bashar al-Jaafari avviser funnene og hevder det ikke finnes fysiske bevis for at det ble brukt klorgass. Også Russland, som er en nær alliert av Syria, stiller seg tvilende til rapporten.

Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin sier Russland har «veldig alvorlige spørsmål» til funnene, og landet er ikke rede til å akseptere dem. Han sier granskingskommisjonen må fortsette arbeidet før det kan bli aktuelt med sanksjoner.

– Det er ingen å sanksjonere i rapporten. Den inneholder ingen navn, ingen spesifikasjoner, ingen fingeravtrykk. Det er tydelig at det er en rykende pistol. Vi vet at klorgass sannsynligvis ble brukt, men det er ingen fingeravtrykk på pistolen, sier han.

Minst to angrep

FNs sikkerhetsråd ga i fjor en granskingskommisjon i oppdrag å samle bevis for at det ble brukt en eller annen form for kjemiske stridsmidler under ni angrep mot syriske landsbyer i 2014 og 2015. Funnene slo fast at president Bashar al-Assads styrker har utført minst to kjemiske angrep i Syria. Det dreier seg om to klorgassangrep i provinsen Idlib; ett i landsbyen Talmenes i april 2014 og ett i Sarmin i mars 2015.

Ekstremistgruppen IS brukte sennepsgass som våpen under et angrep mot landsbyen Marea i Aleppo-provinsen i august i fjor, ifølge rapporten. I de øvrige seks angrepene som ble gransket, har ikke kommisjonen fordelt ansvar.

FN-ambassadørene fra London og Paris beskriver de kjemiske angrepene mot sivile som en krigsforbrytelse.

FN bekrefter at kjemiske våpen ble brukt i Syria