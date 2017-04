Siktede erkjenner at han kjørte lastebilen i Stockholm

Ifølge den svenske avisen Expressen har den siktede 39-åringen sagt at han er fornøyd med det han har gjort. Det er i avhør han har innrømmet at han sto bak terrorangrepet i Stockholm fredag.

Forsvareren hans ville tidligere søndag ettermiddag ikke si om usbekeren erkjenner straffskyld.

«Oppnådd det han ville»

Ifølge Expressen erkjenner usbekeren at det var han som kjørte lastebilen på Drottninggatan. Han sier at det ikke var tilfeldigheter som gjorde at det var akkurat der og da dette skjedde.

Videre sier han også at han har oppnådd det han skulle oppnå.

Han fortalte at han hadde vært på plassen tidligere og rekognosert, ifølge Expressens opplysninger.

Politet i Stockholm sier til SvT at han ikke uttaler seg om hvordan det går i forhøret.

– Generelt kan jeg si at mistanken er styrket. Vi er ganske overbevist om at dette er rett person, sier den svenske polititoppen Jan Evensson til svensk tv.

Alle fire døde identifisert

Under en pressekonferanse søndag, opplyste politiet at alle de fire drepte fra fredagens angrep nå er identifisert. To svenske statsborgere, en belgisk statsborger og en britisk statsborger døde i angrepet. Pårørende og ambassader er varslet.

Personen som ble pågrepet søndag morgen, er siktet for terrorhandling med døden til følge, ifølge svenske påtalemyndigheter.

Maja Suslin/TT / NTB scanpix

Siktede skulle utvises

Den terrorsiktede 39-åringen søkte oppholdstillatelse i Sverige i 2014, ifølge politiet. Han fikk avslag i juni 2016 og ble besluttet utvist. I ble etterlyst av svensk politi for halvannen måned siden, men olitiet vil ikke kommentere bakgrunnen for at 39-åringen søkte opphold i Sverige.

– Vi vet han har vist sympatier for ekstreme organisasjoner, deriblant IS, sier politiet på pressekonferansen.

Ytterligere en person ble søndag morgen pågrepet under en politiaksjon søndag morgen. I løpet av søndagen ble han siktet for terrorhandling med døden til følge, ifølge svenske påtalemyndigheter. Vedkommende er tildelt offentlig forsvarer, melder den svenske avisen Expressen.

Politiet ville under pressekonferansen ikke gi detaljer på pågripelser i forbindelse med etterforskningen, men sier at «knapt fem» personer nå sitter pågrepet.

Politiet har også gjort rundt 500 avhør og undersøker rundt 70 digitale bevis i forbindelse med etterforskningen.

11-åring og 31 år gammel kvinne døde

Politisjef Johan Hysing sier politiet ikke vil bekrefte identiteten til de andre avdøde av hensyn til pårørende.

Pårørende har bekreftet overfor Expressen lørdag at den ene omkomne er en 11-åring som ble meldt savnet på sosiale medier etter angrepet.

11-åringen skal ha blitt påkjørt da den siktede 39-åringen kjørte ned folk på Drottninggatan med en stjålet lastebil, før han kræsjet den inn i varemagasinet Åhlens City.

Britisk UD har, i samråd med familiemedlemmer, bekreftet at Chris Bevington (41) er blant de døde. Bevington var ifølge det svenske teknologinettstedet Breakit, toppsjef i Spotify. Briten var bosatt i Stockholm, hvor han jobbet som sjef for globale strategiske partnerskap, ifølge BBC.

En talsmann for det britiske utenriksdepartementet sier politiet i Stockholm har bekreftet at en britisk mann døde i angrepet.

«Vi støtter familien hans i Sverige og i Storbritannia. Tankene våre er med dem og med alle som berørte i denne forferdelige tiden,» heter det i en uttalelse fra en talsmann for det britiske utenriksdepartementet, gjengitt i BBC.

AFP / NTB scanpix / Privat

Belgias utenriksminister Didier Reynders skriver på Twitter søndag morgen at en av de drepte er en belgisk kvinne.

– Vi har beklageligvis mistet en medborger under attentatet i Stockholm. Jeg vil gi mine kondolanser til familien og de nærmeste, skriver Reynders.

Nous avons malheureusement perdu une compatriote dans l'attentat à #Stockholm. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. — didier reynders (@dreynders) April 9, 2017

Reynders sier til avisen LeSoir at han fikk dødsfallet bekreftet lørdag kveld fra svenske myndigheter.

Den belgiske TV-kanalen VRT var kvinnen 31 år gammel og kom fra byen Halle.

Hun skal ha vært på Drottninggatan for å shoppe da lastebilen kjørte i vilt tempo og meide ned fotgjengere i gågaten. Hun skal ikke ha hatt noen identifikasjonspapirer på seg og måtte identifiseres ved hjelp av DNA.

– Støtter familien

15 personer ble skadet under det som betegnes som et terrorangrep. 9 personer ligger fortsatt på sykehus. Fire av dem er alvorlig skadet. To er under intensivbehandling. Et barn som ble skadet i angrepet, ble utskrevet fra sykehuset søndag formiddag.

Markus Schreiber / TT / NTB scanpix

Lokale myndigheter har søndag morgen begynt å rydde området i Stockholm sentrum som har vært avsperret siden fredag ettermiddag.

Folk har siden fredag strømmet til sentrum for å legge ned blomster ved et gjerde på åstedet. Nå er gjerdet så overlesset at kommunen har besluttet å flytte blomstene til Sergel-trappen ved Kulturhuset.