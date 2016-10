Siste debatt i natt: Donald Trumps siste sjanse

Debatten kan du se live her på ap.no fra den starter kl. 03.

Donald Trump ble knust av Hillary Clinton i den første debatten. Til tross for at han gjorde det noe bedre i den andre, tapte han den også. Men fortsetter fremgangen, kan han vinne den tredje og siste debatten i natt.

Trumps kampanjesjef, Kellyanne Conway, kom onsdag med en sjelden innrømmelse.

– Han trenger et comeback, sa hun til TV-kanalen Fox og la til at han har gjort det flere ganger før.

Bråket kan fortsette selv om Trump taper: Fire grunner til at amerikanerne frykter det som kan komme etter valget

Det er den konservative TV-kanalen Fox News som arrangerer nattens debatt. Moderator blir Chris Wallace (69), som er anker på Fox News Sunday.

Debatterer seks utvalgte temaer

Han har offentliggjort at debatten i skal deles inn følgende seks temaer som skal debatteres i 15 minutter hver:

Gjeld og trygdeordninger

Innvandring

Økonomi

Høyesterett

Utenlandske krigsområder

Egnethet til å bli president

I de siste dagene har mediene i USA vært dominert av videoen med Trumps nedsettende kommentarer om det motsatte kjønn, de ni kvinnene som har anklaget ham for å ha antastet dem og Trumps påstander om valgfusk. Alt dette kommer også til å bli temaer, kanskje spesielt under det siste punktet.

Trump selv har anklaget korrupte medier for å være for lite opptatt av Wikileaks-lekkasjer fra den hackede epost-kontoen til Clintons valgkampsjef John Podesta. Men høyrevridde Fox News har brukt mer sendetid og spalteplass til disse lekkasjene enn de fleste andre medier. Det kan love godt for Trump.

Trump-skandalene gjør Wikileaks mindre skadelig for Clinton: Ni Wikileaks-lekkasjer Clinton slipper billig unna

RICK WILKING / Reuters/NTB Scanpix

Gamblerbyen satser stort på debatten

Las Vegas har satset åtte millioner dollar – ca. 65 millioner kroner – på arrangementet. Halvparten er betalt av en næringslivsorganisasjon og halvparten av Universitetet i Las Vegas, som er stedet for debatten.

Institusjonene som sponser debatten, håper at arrangementet skal bedre Las Vegas’ omdømme som et seriøst sted for næringsliv og studier.

Ifølge Las Vegas Review Journal har duellen allerede ført til medieomtale verdt over 700 millioner kroner, ifølge et lokalt medieovervåkingsbyrå. Ifølge avisen er det mellom 5000 og 7000 journalister i Las Vegas i forbindelse med debatten.

Tung dekning på Aftenposten

Fire av våre utenriksjournalister, en videoreporter og utenrikskommentator Frank Rossavik kommer til å følge debatten i natt. Vår USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg følger den på stedet i Las Vegas, og vil live-tvitre på @ronneberg. Også Rossavik er i USA.

Kort tid etter debatten vil du derfor på Aftenposten få servert følgende: