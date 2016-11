Sjåfør siktet etter skolebussulykke i USA

Statsadvokaten i området bekreftet at fem barn døde på stedet og en døde på sykehus etter ulykken, men politiet i Chattanooga sier mandag ettermiddag lokal tid at antallet omkomne er fem.

Sjåføren, en 24 år gammel mann, er siktet for fem tilfeller av uaktsomt drap etter ulykken, skriver NBC News.

Ifølge politisjef Fred Fletcher var det 35 grunnskoleelever på bussen, og flere er alvorlig skadd. 23 barn er fraktet til sykehus. Elevene gikk på skolen Woodmore Elementary.

Bilder fra stedet viser at bussen nærmest er delt i to av et tre. Bussen skal ha kjørt utfor veien og deretter truffet treet. Årsaken til ulykken er ikke kjent.