Sjefen for Europas største militærmakt advarer: - Vi er for avhengige av USA

– Når vi går ut av EU, vil kun 20 prosent av NATO-budsjettet bli betalt av landene i EU. Det er ikke bra nok. Derfor ber vi om at rike europeiske land bruker mer penger på forsvar, sier Michael Fallon til Aftenposten.

– Har landene i Europa gjort seg for avhengige av USA?

– Ja, uten tvil, sier han.

Storbritannias forsvarsminister er torsdag på besøk i Norge for å styrke det militære samarbeidet i nord.

Fallons oppfordring om at Europa må begynne å dra en større del av lasset kom i et intervju som ble gjort før det var klart hvem som ville bli USAs neste president.

Etter Donald Trumps’ sjokkseier mener mange det haster enda mer for Europa å bedre evnen til å forsvare seg selv.

– Potensielt alvorlig for Norge

Trump har truet med at USA ikke vil stille opp for NATO dersom ikke Europa bærer en større del av byrden.

– Situasjonen er potensielt veldig alvorlig for Norge. I forsvarsforliket på Stortinget fra tirsdag kveld het det at man har tatt inn over seg den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, med tanke på Russland. Men man har definitivt ikke tatt inn over seg potensialet for endring i forhold til USA og NATO, sier generalløytnant Kjell Grandhagen, som frem til nyttår var sjef for Norges militære etterretningstjeneste.

Han sier det er flere spørsmål knyttet til i hvilken grad Trump vil stå fast på sine uttalelser om NATO.

– Han har nærmest erklært NATO som betydningsløs. Hva slags tilbaketrekning fra NATO vil vi faktisk se? Jeg tror i alle fall at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet, sier Grandhagen.

Mur mot Mexico, oppmykning med Putin, samtaler med Nord-Korea. Slik vil president Trump endre USA og verden.

Det tror også Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen som onsdag uttalte at Europa må være forberedt på å i større grad sørge for seg selv.

NATO-sjef Jens Stoltenberg understreker overfor Aftenposten at allierte har forpliktet seg til å forsvare hverandre og at dette er noe som er «absolutt» og «ubetinget». Han påpeker også at trykket fra USA på få Europa til å ta en større andel av regningen, «allerede har vært stort i lang tid».

– Det har kommet fra president Obama, det har kommet fra Kongressen, andre politiske ledere jeg har møtt i USA og fra Donald Trump. Så det er knapt mulig å si dette sterkere enn det som har vært formulert fra USAs side så langt. Og heldigvis ser vi at det begynner å skje ting, sier Stoltenberg.

Norge vil jobbe tettere med britene

Han viser til at en trend er brutt og at forsvarsutgiftene nå øker i Europa, etter mange år med kutt. Det europeiske NATO-landet som bruker mest penger på forsvar er Storbritannia. De er også blant de få som innfrir målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, viser NATOs egne tall.

Britenes forsvarsminister Fallon besøker torsdag Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Der skal han blant annet møte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide for å diskutere muligheten for et enda tettere forsvarssamarbeid mellom Norge og Storbritannia.

Et av temaene blir samarbeid om maritime overvåkingsfly. Britene får sine første leveranser av Boeing P8 i 2019. Norge har ennå ikke vedtatt hvilke fly vi skal kjøpe.

Britene vil også trappe opp sin treningsaktivitet i Norge.

– Vi vil dra ytterligere nytte av de ekstreme treningsomgivelsene Norge har i nord.

Fra partner til konkurrent

Fallon sier det er viktig at NATO-landene nå viser at de er klare for å forsvare seg mot Russland.

– Vi må se på NATOs grenser under ett, og det inkluderer grensen i Nordatlanteren. Her har vi sett en veldig direkte trussel gjennom økt ubåtaktivitet og mer flyaktivitet i det siste.

Han mener landet ikke lenger ønsker å være en partner, men en konkurrent til Vesten.

– Det kan ikke være «business as usual» med Russland. Mens det fortsatt pågår kamper i det østlige Ukraina, blir Krim militarisert og Aleppo bombet. Russland respekterer ikke reglene resten av oss lever etter, sier Fallon til Aftenposten.