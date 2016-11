Sjefen for FN-styrken i Sør-Sudan sparkes etter avsløring om manglende beskyttelse av sivile

Meldingen kommer etter at FN-styrkene i landet i en gransking fikk kraftig kritikk for å ikke forhindre angrep mot sivile.

FN-talsmann Stephane Dujarric opplyser at FNs generalsekretær Ban Ki-moon har bedt om at sjefen for FN-styrken UNMISS «blir erstattet med øyeblikkelig virkning».

I den uavhengige granskingen som ble publisert tirsdag, kritiseres de fredsbevarende styrkene for hvordan de reagerte da en FN-leir for internt fordrevne ble angrepet i juli.

– Mangel på lederskap fra øverste hold resulterte i en kaotisk og ineffektiv reaksjon på volden, heter det i rapporten.

Tidligere i oktober kom det frem at FN-soldater i Sør-Sudan forlot postene sine da det brøt ut kamper i hovedstaden Juba i sommer. Senere brukte de tåregass mot sivile som forsøkte å søke tilflukt på en FN-base.

FN-styrkene kritiseres også for at de ikke rykket ut da hotellkomplekset Terrain ble angrepet 11. juli.

I angrepet drepte sørsudanske soldater en lokal journalist og voldtok flere utenlandske kvinner. Soldater tilhørende FNs fredsbevarende styrke befant seg bare halvannen kilometer unna, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Over 12.000 fredsbevarende FN-soldater er utplassert i Sør-Sudan, og over 200.000 sivile har søkt tilflukt i FN-leire i Juba og andre steder i landet som følge av borgerkrigen.

I juli ble hundrevis av mennesker drept da det brøt ut nye kamper mellom regjeringsstyrker og opprørsstyrker.