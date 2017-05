Da statsminister Theresa May i april kunngjorde at hun ville skrive ut nyvalg 8. juni, var hovedbegrunnelsen at hun trengte en sterkere hånd i Brexit-forhandlingene med EU.

De konservatives knappe majoritet i parlamentet gjorde henne sårbar. Samtidig viste målingene at flertallet hennes kunne øke betydelig ved et nyvalg.

Men det var inntil nylig, for de siste ukene har Labour og deres radikale leder Jeremy Corbyn overrasket de fleste og tatt kraftig innpå de konservative.

Det skjer etter at May har fått kraftig kritikk i forbindelse med fremleggelsen av de konservatives valgprogram og etter svake TV-opptredener.

Sterk innhenting

Ledelsen på over 20 prosentpoeng rundt 20. april, er krympet inn til 10 prosentpoeng på snittet av de siste målingene, ifølge Britain Elects.

Samtidig spriker målingene voldsomt. Den siste målingen fra ICM for The Sun gir de konservative en ledelse på 14 prosentpoeng, mens Survation setter den til 6 prosentpoeng.

Det avgjørende blir uansett hvor stort oppslutning partiene får i parlamentet. Her er imidlertid usikkerheten enda større fordi britenes system med enkeltmannskretser gjør bildet svært uoversiktlig.

Nær halvparten av velgerne stemte for å bli i EU i fjor. Nå er det et massivt flertall som mener det er en plikt å gå ut.

Sjokk fra YouGov

Nettstedet Electoral Calculus anslår at de konservative vil vinne komfortabelt og at May vil øke sitt flertall i parlamentet til 371 av 650 seter. En ny analyse fra byrået ComRes gir dem et flertall på over hundre seter.

Men en fersk sjokkprognose fra YouGov går stikk motsatt vei. Meningsmålingsgiganten anslår i stedet at de konservative vil tape seter, miste flertallet og ende opp med 310 plasser i parlamentet.

Da vil de konservative i så fall måtte samarbeide med andre partier for å få flertall, noe som kan gjøre forhandlingene med EU langt mer kompliserte.

I sosiale medier får de voldsomme sprikene mellom meningsmålerne stor oppmerksomhet.

– Dette er ikke den variasjonen vi vanligvis ser ved valg. Når resultatet er klart, vil minst et av byårene ha tatt veldig, veldig feil, oppsummerer Wolfgang Munchau, kommentator i Financial Times og leder i analyseselskapet Eurointelligence.

Skeptiske til tall

Målingen fra YouGov er basert 50.000 intervjuer i selskapets velgerpanel og ifølge selskapets direktør ble den testet under EU-avstemningen i fjor. Der anslo den konsekvent seier til neisiden, slik det til slutt ble.

Tallene fra YouGov ble imidlertid møtt med skepsis fra eksperter og politikere i Storbritannia, ifølge The Times som publiserte estimatene. Både bettingmarkedene og de fleste andre som laget anslag for det britiske valget, tror fortsatt at konservativ fremgang er det mest sannsynlige scenarioet og at Labour vil slite mange steder.

The British pound has slipped following a YouGov poll suggesting the chance of a hung parliament in the UK https://t.co/RrzxrBTh3m pic.twitter.com/Q0TSLBL9ET — Financial Times (@FT) May 31, 2017

Tallene var likevel nok til å skremme markedene og sende pundet ned med 0,43 prosent, skriver Financial Times.