Skal Iran bli enda mer islamistisk? – valget er i gang

Tor Arne Andreassen

Irans president Hassan Rouhani var blant dem som like etter klokken 08.30 i dag møtte opp ved Hoseinieh Ershad-moskeen i sentrum av Teheran for å avgi sin stemme. Irans visepresident Eshaq Jahangiri stemte også.

Det gjorde også hundrevis av andre, som tålmodig stilte seg opp for å stemme i det som av omverdenen oppfattes som alt annet enn et fritt valgt. For å bli en kandidat til valget, må man nemlig godkjennes av landets prestestyre.

– Det er viktig å stemme, for ellers kan man ikke regne med å få forandret noen ting, sier 19 år gamle Fatima Dolatabadi i den flere hundre meter lange køen utenfor stemmelokalet. – Nå kan vi kanskje få forandret noe.

To rivaler kjemper om presidenttittelen

Mens det startet med over 1600 kandidater har valget i dag blitt krystallklart for de iranske velgerne. Enten stemmer de for å gi den reformvennlige Hassan Rouhani fire nye år som president, eller så bytter de ham ut med den mer konservative og populistiske rivalen Ebrahim Raisi.

Hassan Rouhani ligger ifølge ekspertene best an til å sikre seg en andre periode som president, slik alle andre presidenter har gjort før ham, men Ebrahim Raisi har hatt valgvinden med seg de siste dagene. Spesielt nyttig for Raisi har det vært at en av hans største rivaler blant de konservative, Mohammad Baqer Ghalibaf, ordføreren i Teheran, trakk sitt kandidatur mandag denne uken.

Utfordreren har lovet mer penger til de fattige

Da Raisi onsdag avsluttet sin kampanje med et valgmøte under åpen himmel i hjembyen Mashhad, ble han møtt av en enorm begeistret menneskemengde.

Raisi har satset på iraneres sans for islamske verdier og ikke minst løfter om å tredoble subsidiene som landets fattige har god nytte av. Han har angrepet Rouhani for ikke å tenke på andre enn de rike.

Rouhani har fryst nivået på subsidiene for å få kontroll på en inflasjon som var i ferd med å eskalere under den konservative forgjengeren Mahmoud Ahmadinejad.

Raisi på vei mot å bli den øverste lederen?

Før valget har det gått rykter blant vestlige eksperter og i vestlige medier om at Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, anser Ebrahim Raisi som en mulig kandidat til å ta over hans jobb etter hvert.

Men for å kunne bli det må han vinne presidentvalget, for å vise at han har folkets støtte.

– Hvis ikke Raisi vinner presidentvalget er hans sjanser til å bli Øverste leder lik null, sier professor Foad Izadi ved Universitetet i Teheran.

Og selv om han skulle vinne, så er det ikke sikkert at han vil kunne få den virkelige toppjobben i Iran. Da må han nemlig velges av en Forsamling av eksperter, en gruppe på drøye 80 geistlige eksperter som velges hvert åttende år.

Folk flest har ikke merket at noen av sanksjonene er blitt borte

Men for Rouhani er det et problem at store deler av befolkningen ikke har merket noe til forbedringene han lovet ville komme dersom han fikk inngått en atomavtale med omverdenen. Selv om noen av sanksjonene mot Iran er blitt hevet, og oljeproduksjonen er oppe på gammelt nivå, så sier 72 prosent av de spurte at de ikke har merket noen økonomisk forbedring, ifølge en spørreundersøkelse.

Mange av sanksjonene mot Iran er dessuten fremdeles på plass, på grunn av landets elendige menneskerettighetssituasjon, fordi de anklages for støtte til terror i andre land og nå sist på grunn av et rakettprogram.

Noen frykter samme situasjon som i 2009

Rouhani er likevel mest populær i de store byene, der folk higer etter mer personlig frihet og mer omgang med omverdenen, men Raisi trolig er mest populær på landsbygda.

Folk som er reformvennlige, og som Aftenposten har snakket med, frykter en gjentagelse av situasjonen i 2009. Da forsøkte folk å protestere mot at en konservativ kandidat ble erklært som vinner av valget, men protestene ble slått hardt ned på.

55 millioner iranere har stemmerett. De vil avgi sine stemmer fredag fra klokken 08.00 lokal tid. Valget skal egentlig avsluttes klokken 20.00, men dørene blir alltid holdt åpne minst to timer ekstra. Valgresultatet er ventet tidligst lørdag morgen, lokal tid.