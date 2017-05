Skal ha reagert med hat på kritikk av IS og terror

Den unge mannen pleide å gå i moskeen sammen med sin bror Ismail og sin far, som var kjent som Abu Ismail i moskeen og det libyske miljøet. Faren og moren kom som flyktninger fra Gaddafi-regimet i Libya til Storbritannia, hvor Salman Abedi ble født i 1994.

En bror ble arrestert i Manchester tirsdag, mens en annen 20 år gammel bror ble arrestert i Tripolis i Libya onsdag ettermiddag.

Politiet i Manchester tok seg tirsdag formiddag inn i huset hvor Salman Abedi bodde, i bydelen Fallowfield sør i byen, et typisk engelsk arbeiderstrøk. Etterforskerne tok med seg en rekke gjenstander, deriblant boken «Know your chemicals» - «Kjenn dine kjemikalier».

Gjerningsmannen var kjent for politiet fra tidligere.

Avisen Guardian har snakket med flere personer som kjente Salman Abedi. Han omtales som stillferdig, og en som viste hensyn og respekt, spesielt overfor eldre.

– En stillfaren gutt

– Han var en stillfaren gutt, og viste meg alltid respekt. Det er så usannsynlig at en slik person kan ha gjort dette, sier en mann i det libyske miljøet. Han forteller at faren alltid var veldig avvisende til hellig krig og IS og vil bli knust av det som nå har kommet frem.

Faren har i et intervju med AP sagt at sønnen er uskyldig. Faren er for tiden i Tripolis i Libya.

En venn av familien tror at Salman Abedi må ha blitt radikalisert i Manchester og ikke i Tripolis i Libya, hvor han var fra tid til annen.

– Men hva har han gjort, myrdet så mange mennesker ? Det må være noen som har hatt innflytelse på ham, sier familievennen.

Sorgen preger Manchester etter terrorangrepet.

Men imamen i moskeen har en annen oppfatning. Mohammed Saeed sier at Salman Abedi så på ham med hat i øynene etter at Saeed i en tale i moskeen i 2015 kritiserte terrororganisasjonene IS og Ansar al-Sharia i Libya. Han sa også i talen at livet er hellig.

Saeed sier til avisen at 2000 medlemmer i moskeen støttet ham, men at noen få kritiserte ham.

– Et ansikt fullt av hat

– Salman viste meg et ansikt fullt av hat etter den talen, sier Saeed.

Den franske innenriksministeren Gerarrd Collomb skal av etterforskere i Storbritannia ha blitt orientert om at Abedi trolig reiste til Syria etter at han hadde vært i Libya.

Etterforskningen av et nettverk og alle Abedis kontakter i inn- og utland har høyeste prioritet, gjentok Manchesters politisjef Ian Hopkins på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Bomben var full av skruer og nagler - tilstanden kritisk for 20 skadede.

Naboer til Salman sier til The Times at den unge mannen de siste månedene lot skjegget gro, han gikk med religiøse klær og hengte opp bannere og flagg i vinduene.