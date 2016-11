Skandalene og krisene kan avgjøre USA-valget

FBI-etterforskning, tvilsomme forretningsavtaler og selvskryt om seksuelle overgrep mot kvinner. Skandalene og krisene har stått i kø for Hillary Clinton og Donald Trump.

– Man må huske at dette fra før av er to historisk upopulære kandidater som er mislikt av rundt seks av ti velgere, sier Peter A. Brown, analytiker og en av lederne ved meningsmålingsbyrået Quinnipiac, til Aftenposten.

– Men én av dem kommer til å vinne, legger han til og påpeker at de har sett klare tegn til at skandalene har gitt utslag i oppslutningen når saken har vært av noe størrelse.

Tok bilde av Trump Tower for å mobbe kona

Utenfor Trump Tower på Manhattan, derimot, blåser piloten Greg Stansberry (52) en lang marsj i alle skandalene.

– Alle er vi feilbarlige mennesker. Det viktige er jo hva de kan gjøre som president, sier Stansberry, som stemte på Obama i 2008 fordi han trodde på forandring og som går for Trump i år av samme grunn.

– Men kona er Clinton-tilhenger. Så vi snakker ikke så mye politikk hjemme. Men jeg måtte stanse utenfor Trump-hovedkvarteret for å ta et bilde som jeg kan sende henne for å mobbe henne litt, sier 52-åringen, som er basert i Tampa, Florida.

Som Trump-tilhenger har han grunn til å smile denne uken – meningsmålingene går riktig vei for republikanerne den siste uken før valget, selv om Clinton fortsatt har en liten ledelse.

– Har gjort kampen jevnere

Peter A. Brown sier den siste omdreiningen i saken med eposter og FBI kom på et svært uheldig tidspunkt for Clinton.

– Dette har hjulpet Trump. Han lå bak, men har tatt igjen noe av forspranget, sier Brown.

Selv om Clinton fortsatt leder i antall valgmenn, er det ikke lenger umulig for Trump å ta henne igjen, mener Brown. Han påpeker at alt rabalderet og de negative kampanjene kan demotivere velgere, få dem til å sitte hjemme og slik avgjøre utfallet.

– Tør du spå hvem som vinner?

– Hadde jeg visst det, ville jeg reist til Las Vegas, sier Brown.

Hillary Clintons problemsaker:

1. Brukte privat e-postserver

Hillary Clinton har vært under etterforskning av FBI fordi hun brukte en privat server til å håndtere tusenvis av eposter mens hun var utenriksminister, noen av dem hemmeligstemplede.

FBI sa i juli at etterforskningen hadde vist at det ikke var grunnlag for å reise tiltale mot Clinton, men det føderale politiet kom samtidig med sterk kritikk av den demokratiske presidentkandidaten.

2. E-poster oppdaget under etterforskning av sexskandale

Forrige uke opplyste FBI-sjef James Comey at det føderale politiet nå vil se på nye bevis i saken, nærmere bestemt må 650.000 nye e-poster granskes.

Disse e-postene ble oppdaget på utstyr som ble beslaglagt fra Huma Abedin – Clintons nærmeste medarbeider – og hennes nylig fraseparerte mann, den tidligere kongressrepresentanten Anthony Weiner.

Weiner etterforskes for å ha sendt utuktige bilder til en 15 år gammel jente. Det er i den forbindelse man har kommet over tusenvis av nye e-poster som settes i sammenheng med Clinton-etterforskningen.

Utenfor Trump Tower i går gikk Huma Abedin tilfeldigvis forbi mens vi snakket med Greg Stansberry og andre langs Manhattans 5th Avenue.

Hun ønsket ikke å gi noen kommentar om saken til Aftenposten.

3. Strøm av Wikileaks-lekkasjer

Varslernettstedet Wikileaks har lekket flere tusen hackede e-poster, og har lovet å publisere enda flere frem til valget 8. november. E-postene kommer fra Gmail-kontoen til John Podesta, Hillary Clintons valgkampsjef og Bill Clintons tidligere stabssjef i Det hvite hus.

Blant de mange avsløringene er følgende:

*Mulig rolleblanding i Clinton-stiftelsen

*Clintons hemmelige taler på Wall Street

*Kampanjesjefen hånet katolikker

4. Bill Clintons omstridte benådning av en finansakrobat

På sin siste dag som president benådet Bill Clinton 20. januar 2001 finansmannen March Rich, som den gangen levde i eksil i Sveits og var ettersøkt for skattesvindel.

Mange reagerte på benådningen, ikke minst fordi finansmannens tidligere kone hadde gitt mye penger til det demokratiske partiet.

5. Terrorangrepet i Benghazi

USAs midlertidige konsulat – og hemmelige CIA-kontor i Benghazi i Libya – ble utsatt for et terrorangrep i september 2012. Ambassadøren og tre andre amerikanere døde.

Utenriksminister Hillary Clinton fikk massiv kritikk for håndteringen av saken, blant annet fordi hun hadde avslått en henstilling om økt sikkerhet.

Donald Trumps skandaler og problemsaker:

1. Lekket video med griseprat

I første halvdel av oktober publiserte avisen The Washington Post en video der man kan høre Trump skryte av hvordan han griper tak i kvinner og kysser dem mot deres vilje. Blant annet sier han at «når du er en kjent person, kan du gjøre hva du vil med kvinner».

Han beskriver også hvordan han forsøkte å overtale en gift kvinne til å ligge med seg, like etter at han selv ble gift med Melania Trump i 2005.

2. Tafsing på kvinner?

Minst 11 kvinner har stått frem og fortalt at Trump angivelig gjennomførte de handlingene han skrøt av i videoen og at han antastet dem seksuelt. Noen av dem hevder også at han utsatte dem for overgrep.

Republikanernes presidentkandidat avviser anklagene og hevder at han ikke har møtt disse kvinnene.

3. Partifeller trekker støtten

Trumps nedsettende sex-uttalelser og påstander om at han skal ha antastet mange kvinner, har fått ledende republikanere til å flykte fra presidentkandidaten.

Flere republikanske ledere har kritisert Trump offentlig, deriblant Paul Ryan. Ryan er leder i Representantenes hus og republikanernes viktigste sjef i Kongressen.

De tidligere presidentene George Bush, både senior og junior, har indikert at de kommer til å stemme på Clinton i år. Heller ikke de tidligere presidentkandidatene John McCain eller Mitt Romney har vist noen entusiasme for årets kandidat.

4. Skattetriksing på høyt nivå

Ifølge The New York Times brukte Trump tvilsomme metoder slik at han slapp å betale inntektsskatt over en periode på 18 år. Den amerikanske avisen skriver at disse metodene er ulovlig i dag og at de lå i gråsonen den gangen.

I første halvdel av 1990-tallet var Trumps forretningsimperium, deriblant kasinoene i Atlantic City, på randen av konkurs. Milliardæren fremforhandlet da en avtale der kreditorene, investorer og banker, etterga store deler av lånene mot at de fikk aksjer i Trumps ulike selskaper. Disse aksjene var verdt nærmest ingen ting.

På den måten unngikk Trump å føre gjeldsettergivelsen som inntekt og han fikk en fremførbart underskudd på 916 milliarder dollar som han kunne bruke de neste 18 årene til å unngå inntektsskatt.

5. Forbindelser til Russland?

Flere av Trumps valgmedarbeidere skal forretningsforbindelser til Øst-Europa. Det gjelder blant annet Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, som var politisk rådgiver til Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj som var en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin.

Trump har flere ganger lovprist Putin, og han har nektet å fordømme Russlands støtte til separatistene i Øst-Ukraina.

Det påstås også at det er russiske hackere som har fått tak i alle e-postene som Wikileaks nå publiserer fortløpende, og at det angivelig skal være russiske myndigheter som på den måten forsøker å påvirke den amerikanske valgkampen.