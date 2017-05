Den unge kvinnen slipper seddelen ned i urnen og kommer ut fra det åpne landskapet der det foregår forhåndsstemming på Seouls hektiske hovedjernbanestasjon, slepende på en rullekoffert.

– Jeg er førstegangsvelger, og jeg har stemt for fred og sikkerhet for Korea, sier hun litt høytidelig til Aftenposten, og ber beskjedent om å slippe å oppgi navn.

Kvinnen i 20-årene legger ikke skjul på at hun i likhet med flertallet av de spurte i meningsmålingene mener Moon Jae-in er mannen som nå har de beste løsninger på landets problemer.

Vil ha dialog i tillegg til sanksjoner

Favoritten i Sør-Koreas presidentvalg har lovet velgerne å danne en regjering som Nord-Korea vil frykte, som USA fullt ut kan stole på og som Kina samtidig vil oppleve som helt pålitelig.

Moon (64) har gjort det helt klart at Seouls nære allianse med Washington ligger fast, men at Sør-Korea bør «balansere» sitt forhold til USA og Kina, bedre enn landets ledelse har gjort de senere årene.

Og om den tidligere menneskerettighetsadvokaten lover en fast linje overfor det uberegnelige regimet i Nord-Korea, er det samtidig klart at Moon legger avgjørende vekt på å åpne for ny dialog med det lukkede landet som truer både sin nabo i sør og verdensfreden med atomprøvesprengninger og testing av langtrekkende missiler.

Amerikanske Times Asia-utgave hadde sist uke Moons portrett på forsiden, med tittelen Forhandleren (The Negotiator). Presidentkandidaten sier til magasinet at det er hans oppgave å bidra til at Nord- og Sør-Korea kommer nærere hverandre.

Regner Moon som nordkoreansk agent

Sørkoreanerne går til valg mens stemningen på halvøya de deler med undersåttene til det uberegnelige regimet i nord, er mer spent enn på lenge.

President Donald Trump og hans regjering har erklært at USA holder mulighetene åpne for en «militær løsning»på Nord-Korea-problemene.

Pyongyang-regimets leder Kim Jong-un har erklært at han vil øke utviklingstakten i landets kjernevåpenprogram, siden USA etter hans mening fører Korea-halvøya til randen av atomkrig.

Striden om rakettskjoldet THAAD som Kina krever fjernet, USAs bruk av supersoniske jagerfly i øvelser og avgjørelsen om å sende et hangarskip med flere følgefartøyer til farvannet ved halvøya har heller ikke akkurat bidratt til å redusere spenningen.

I denne situasjonen er konservative sørkoreanere rasende over at Moon vil fornye den såkalte solskinnspolitikken til tidligere president og Nobels fredsprisvinner Kim Dae-jung og hans etterfølger Roh Moo-hyun. Motstanderne av dialog-, bistands- og investeringslinjen, mener den gjorde det mulig for Pyongyang-regimet å finansiere sine atomvåpen- og missil-programmer.

– Vi må for enhver pris hindre at Moon Jae-in blir president. Hans løgnaktighet skader landet. Jeg regner ham som en representant for Nord-Koreas regime, sier Jung Sam-seok (55) til Aftenposten etter å ha forhåndsstemt fredag.

Kameraten Lee Byung-hak (55) er enig, og like hissig:

– Nord-Korea presser oss jo til stadighet med prøvesprengninger og rakett-testing. Sør-Korea må snarest skaffe egne atomvåpen, så vi kan legge press på Pyongyang. I dag er vi altfor avhengige av USA.

De to forretningsmennene stoler på at deres syn blir ivaretatt av den konservative kandidaten Hong Joon-pyo fra Koreas frihetsparti, bevegelsen til den avsatte og varetektsfengslede president Park Geun-hye.

Minst en av de siste meningsmålingene viser at Hong har styrket sin stilling de siste dagene og nå er nummer to etter Moon, om enn fortsatt et godt stykke bak favoritten.

Kritisk veivalg, ifølge Moons ekspert-rådgiver

Presidentvalget skulle vært holdt først i desember, men er fremskyndet med syv måneder på grunn av fru Parks vanærende fall. Valgdagen er fastsatt til tirsdag 9. mai, drøye fem uker etter at hun ble arrestert, siktet for korrupsjon.

– Sør-Korea står ved et kritisk veiskille, folket har vist tydelig at de ønsker endring. De krever en ny politikk, som kan gi varig fred. Og nå må dette problemet løses, vi orker ikke å leve under konstant trussel fra Nord-Korea. Vi forlanger å få leve i fred, slik dere kan i Norge, sier presidentkandidat Moons rådgiver, professor Jong Kun-choi, ved Yonsei-universitetet i Seoul.

Statsviteren er ekspert på internasjonale relasjoner og har særlig arbeidet med Nord-Korea-spørsmål.

– Levende lys-revolusjonen kan bli fullbrakt

– Dersom Moon vinner, vil det være fullbyrdelsen av levende-lys-revolusjonen, fastslår professor Jong, med henvisning til de mange massedemonstrasjonene med krav om at tidligere president Park måtte bli avsatt etter at avsløringene av maktmisbruk og vanstyre tiltok i styrke.

Når sørkoreanerne skal utpeke Parks etterfølger, ligger det an til rekordhøy deltagelse:

I en spørreundersøkelse svarer 89,2 prosent av de intervjuede at de er helt sikre på at de kommer til å avgi stemme. Også eksperter har ifølge The Korea Times tro på en deltagelse over 80 prosent. Hele 26 prosent har avgitt forhåndsstemme, en vesentlig større andel enn ved tidligere valg.

– Måtte min stemme telle, og ikke være avgitt forgjeves, sier den unge førstegangsvelgeren på togstasjonen idet hun trekker med seg kofferten mot perrongen.

Mareritt hvis Moon ikke vinner

– Det er svært viktig at den nye presidenten snarest tar initiativ til å gjenoppta forhandlingene med Nord-Korea. Vi kommer nemlig aldri til å klare å stanse atomprogrammet bare ved sanksjoner, sier professor Jong Kun-choi.

På veggen på sitt kontor ved Yonsei-universitetet har Nord-Korea-eksperten en liten gul lapp der det står Peace. Please. Den er kjøpt på Nobels Fredssenter under en av hans mange reiser til Oslo for å holde forelesninger og foredrag, blant annet på Institutt for fredsforskning PRIO og i Asia-forum.

– Blir en annen kandidat enn Moon valgt, virkeliggjøres mitt personlige mareritt. Da satser jeg på å kunne forelese riktig mye i Norge i tiden fremover, sier professor Jong.

Fakta: Sør-Korea Demokratisk, østasiatisk land sør på den koreanske halvøy, avgrenset av den demilitariserte sonen mot det kommunistiske Nord-Korea, og med kyst mot Gulehavet og Japan-havet. Offisielt navn: Republikken Korea Areal: 99720 kvadratkilometer. Innbyggertall: 51 millioner. Fremste allierte: USA Viktigste handelspartner: China Kilder: CIA The world factbook, nyhetsbyråene.