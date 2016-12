Skattejegeren fant tre tonn gull. Nå kan han ikke forlate fengsel før han sier hvor det er.

Tommy G. Thompson var en av de største skattejegerne i sin tid: En svartskjegget dykker som dro opp en gullskatt fra Atlanterhavet i 1988. Funnet fikk betegnelsen det største funnet i amerikansk historie.

Flere år senere endte Thompson opp som målet for en enorm menneskejakt der føderale agenter jaget ham fra et herskapshus til et hotellrom booket under falskt navn. Grunnen: Han var anklaget for å ha snytt investorene sine for deres del av formuen han hadde funnet.

Nå har Thompsons skjegg blitt grått, og han bor i en fengselscelle i Ohio. Der vil han bli sittende til han forteller hvor han har gjemt skatten han fant.

Fant gull 2400 meter under vann

Men til tross for trusler, bøter og store anstrengelser fra en føderal domstol, har ingen i løpet av to år klart å få ham til å avsløre hva han gjorde med skatten han fant.

Vraket av «S.S. Central America» lå på havets bunn i 130 år før Thompson fant det. Dampbåten gikk ned i en storm i 1857, og tok med seg 425 sjeler og minst tre tonn California-gull ned på havets bunn utenfor South Carolina.

Mange har forsøkt å finne skipet, men ingen lyktes. Ikke før en ung ingeniør fra Colombus, Ohio, med en forkjærlighet for skipsvrak, bygget en undervannsrobot kalt Nemo. Roboten skulle finne S.S. Central America, dykke 2,4 kilometer under vann, og komme opp til overflaten med vrakgodset.

«Han var en mann med like stor personlighet som hjerne. Det gjorde det mulig for Thompson å rekruttere mer enn 160 investorer til prosjektet sitt», skrev avisen Colombus Monthly. Ifølge avisen brukte han år på å studere skipets skjebnesvangre reise, samt å utvikle teknologien som skulle gjøre det mulig å stupe dypere ned i havet enn noen hadde gjort før.

Thompsons mannskap fikk dratt opp svært sjeldne mynter fra 1800-tallet, skipsklokken og gullbarrer som skal ha vært 15 ganger større enn de største California-barrene man tidligere hadde funnet.

Fortsatt gull for milliarder på bunnen

95 prosent av vraket ble ikke undersøkt av mannskapet, og det antas at det kunne være gull verdt ytterligere 400 millioner dollar i vraket, ifølge en artikkel The Washington Post skrev ett år etter det opprinnelige funnet. Skatten ble vurdert som den største i USAs historie, og dypvannsaksjonen ble omtalt som den mest ambisiøse skattejakten noe sted, noe gang.

Ekspedisjonen fanget landets interesse, og det samme gjorde lederens særegenheter. En vitenskapsmann/sjøfarer som jobbet med systemer for atomubåter før han begynte å jakte på skatter.

«Thompson er ikke akkurat den romantiserte storkjeftede versjonen av en skattejeger», skrev Forbes mens den et år lange operasjonen for å heve skatten pågikk. «Han er vitenskapelig og metodisk uten noe av det gjøglerske som gjennomsyrer (og blåser opp) andre bergere.

Da han var på høyden av sin berømmelse, snakket Thomson lite i offentligheten og pleide å spille ned sin egen rolle i funnet. I stedet snakket han om hvordan funnet var en feiring av amerikanske verdier: «Det frie økonomiske initiativ og hardt arbeid».

Så kom søksmålene

Men før det hadde gått lang tid begynte noen av Thompsons finansielle bakmenn å tegne et helt annerledes bilde av mannen.

To av ekspedisjonens største investorer saksøkte ham på 2000-tallet. Anklagen var at han hadde solgt unna nesten alt gullet og behold fortjenesten for seg selv.

Da en føderal dommer beordret Thompson til å stille for retten i 2012, møtte han ikke opp. En arrestordre ble utstedt, men mannen var forsvunnet.

Så fulgte det et to år langt søk etter personen som en høyt ranket U.S. Marshal kalte «kanskje en av de smarteste rømlingene byrået noen gang hadde jaktet på».

Thompson hadde ifølge Peter Tobin, U.S. Marshal ved Southern District of Ohio «nesten ubegrensede ressurser og omtrent 10 års forsprang.

Gjemte seg med kjæresten i et herskapshus

Sammen med kjæresten sin hadde han i årevis bodd i et herskapshus i Florida, der han betalte leien med våte og lett mugne sedler, ifølge The Washington Post.

Da myndighetene fant frem til huset, hadde paret stukket av. Ifølge den offisielle rapporten lå følgende igjen i huset: Mobiltelefoner for kontantkort, pengebånd påstemplet verdien 10.000 dollar og en guide til å holde seg unna lovens lange arm med tittel «Hvordan holde seg usynlig.»

Thompson ble til slutt tatt i januar 2015 etter at politiet sporet kjæresten hans til et hotell i nærheten av West Palm Beach. I en feirende uttalelse uttrykte Peter Tobin at U.S. Marshal-embetet hadde brukt alle sine ressurser og oppfinnsomhet for å finne skattejegeren.

Skatten fant de imidlertid ikke.

Thompsons investorer, som opprinnelige forventet å tjene et titalls millioner dollar på foretaket, mener at han har gjemt bort verdier tilsvarende mange hundre gullmynter.

I starten så jakten på skatten lovende ut. Thompson sa at myntene var i Belize og samtykket i å avsløre den nøyaktige posisjonen.

Men det skjedde ikke.

Får bøter hver dag

I forrige måned fortalte advokatene hans at deres klient ikke kunne huske hvem han overlot myntene til. En føderal dommer slo fast at Thompson løy på seg hukommelsessvikt. Dermed har en fengselscelle i Ohio vært skattejegerens oppholdssted det sister året.

Thomson ligger an til å forbli bak lås og slå frem til han snakker, ifølge nyhetsbyrået AP. I mellomtiden mottar han 1000 dollar store bøter for hver dag som går uten at han åpner munnen.

– Hvem vet, han kan få en åpenbaring, påpekte den føderale dommeren Algenon Marbley da han beordret Thompson til å svare på spørsmål om lokaliseringen av gullet igjen rett før jul.

Men foreløpig er skatten ombord på S.S. Central America savnet for andre gang på to århundre.

