Saudi-Arabia og Iran har hele denne uken engasjert seg i en hissig krangel om den årlige pilegrimsferden til Mekka.

Påstander om falske pass

Den foreløpig siste vrien i feiden er en historie gjengitt torsdag blant annet i saudiske Arab News. Der heter det at iranere med falske pass skal ha forsøkt å snike seg med en iraksk pilegrimsgruppe til Saudi-Arabia.

Ifølge en iraksk embetsmann skal mennene i avhør ha innrømmet at Iran hadde hyret dem for å skape spetakkel under den religiøse høytiden hajj denne uken. Målet skal ha vært å forsure forholdet mellom Irak og Saudi-Arabia.

Ikke akkurat perlevenner fra før

Saudiene og iranerne er normalt under de beste omstendigheter ikke perlevenner. Saudiene ser seg som lederne av den sunnimuslimske verden, mens iranerne ser som lederne av sjia-islam. Landene er blant annet på hver sin side i krigene i Syria og Jemen.

Tallkrangel om pilegrimspanikk

Etter fjorårets tragedie under hajj, der mange mennesker omkom da en folkemengde fikk panikk, har forholdet vært ekstra kaldt. Iranerne hevder at 7000 døde. Saudiene mener tallet er drøyt en tiendedel av dette. Internasjonale nyhetsbyråer opererer alle med dødstall på over 2000.

De religiøse hajj-ritualene når sitt høydepunkt søndag i Mekka med millioner av gjestende pilegrimer, men i år glimrer iranere med sitt fravær. Landene klarte i forkant av pilegrimshøytiden ikke å bli enige om iransk deltagelse.

AHMED JADALLAH, Reuters/NTB Scanpix

Skylder på hverandre

Ifølge Iran var saudiene ikke villige til å bidra med gode nok sikkerhetsforanstaltninger til å forhindre en ny tragedie. Ifølge saudiene ville iranerne politisere høytiden med demonstrasjoner og protester.

– Frekke og skamløse

Irans leder, Ali Khamenei, åpnet denne ukens batalje mandag med å stemple medlemmene av den saudiske kongefamilien som «onde». Onsdag møtte han iranske pårørende etter 2015-tragedien. Ifølge referatet på lederens egen hjemmeside sa han at mangelen på beklagelser fra den saudiske regjeringen vitner om deres «frekkhet og skamløshet». Han sa også at «inkompetansen og mangelen på fremsyn» er omfattende.

Khamenei ba andre land stå opp mot saudiene:

– Den iranske nasjon står modig opp mot Al Sauds uvitenhet og villedning, sa han.

– Etterkommere etter ilddyrkere

Saudi-Arabias øverste geistlige, stormufti Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, rykket straks ut i en lokalavis i Mekka.

– Vi må huske på at de ikke er muslimer, sa han om Irans lederskap. Han fremholdt at de er etterkommere etter ilddyrkere og at deres fiendskap mot muslimer er gammelt.

Nariman El-Mofty, AP / NTB Scanpix

Lar det hagle med kritikk

Samtidig er det hele uken drevet en intens propagandakrig på begge sider. De iranske, offisielle nyhetsbyråene peprer på med uttalelser fra personer i en rekke land som kritiserer saudienes håndtering av hajj og krever at de stilles til ansvar for fjorårets tragedie.

IRNA har blant annet snakket med en pakistansk analytiker som refser Saudi-Arabia.

– Det er smertefullt at det hvert år skjer triste hendelser under hajj bare for saudiske myndigheter ikke gjør jobben sin godt, sier han.

Roses for fremragende arrangement

Hos det saudiske nyhetsbyrået og i saudisk presse er det omvendt. Der roses Saudi-Arabia for sin fremragende håndtering av hajj-høytiden, og Iran refses for forsøk på å politisere en religiøs høytid.

Saudi Press Agency forteller blant i et blomstrende språk om hvordan, ikke navngitte, journalister og pressefolk av iransk herkomst skryter av kongedømmets varme mottagelse og at «landet bærer sitt ansvar med heder og ærlighet».

