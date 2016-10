Natt til mandag måtte over 15.000 jordskjelvofre få hjelp fra sivilforsvaret. Ingen menneskeliv gikk tapt i skjelvene i helgen, men det er enorme ødeleggelser. I byen Norcia står bare en fasadevegg igjen av Benedikt-katedralen den var så stolt av.

De evakuerte blir nå innkvartert på hoteller og andre steder der myndighetene har opprettet midlertidig husly.

Antallet kan stige i løpet av mandag. Sivilforsvaret viser til at tallet ikke inkluderer de mange som har overnattet i biler eller telt gjennom natten.

I byen Norcia, nærmest skjelvets episenter, var brannvesenet i gang med å frakte folk tilbake til sine sammenraste boliger for å hente personlige eiendeler.

Skjelvet søndag morgen ble målt til en styrke på 6,6. Det var verken døde eller alvorlig skadde etter skjelvet, i hovedsak fordi mesteparten av sentrumsområdene i de berørte landsbyene allerede var blitt stengt som følge av skader fra tidligere skjelv.

Det ble natt til mandag registrert over 100 etterskjelv i det sentrale Italia, melder BBC. Det kraftigste ble målt mandag morgen med styrke på 4,2, nær Norcia i Umbria, opplyser landets jordskjelvinstitutt INGV.

Det har blitt meldt om skader så langt unna som i Roma, om lag 110 kilometer sørvest for Norcia. Nyhetsbyrået Ansa melder at to kirker der har måttet stenge som sikkerhetstiltak – San Francesco-kirken nær Forum, og Sant'Eustachio, som er populær blant turister.