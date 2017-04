Skrev om Trumps veldedige gaver, vant Pulitzer-pris

Fahrenthold jobbet store deler av fjoråret med å kartlegge virksomheten i Donald Trumps stiftelse. Sakene avslørte flere uregelmessigheter og viste at de veldedige gavene fra Trump var temmelig slunkne.

Han publiserte også historien om lydbåndet der Trump skrøt av forsøk på å forføre en gift kvinne og om at han som en berømt person kunne slippe unna med å beføle kvinner i skrittet.

Pulitzer-prisene kalles populært for den amerikanske mediebransjens Oscar-utdeling. Den finner sted i regi av Columbia-universitetet i New York.

Fahrentold fikk sin pris i kategorien Nasjonal reportasje.

The New York Times fikk priser i kategoriene Internasjonal reportasje og Feature. En internasjonal organisasjon for gravende journalistikk fikk sammen med Miami Herald prisen for Forklarende reportasje for arbeidet med Panama Papers.