Skyting og bileksplosjon i Göteborg

Brannvesenet fikk melding om eksplosjonen klokken 18.35.

– Vi vet at det er en bil som har eksplodert i Vasagatan, sier stabssjef Thomas Andersson i brann- og redningstjenesten i Storgöteborg til avisen. Bilen brenner, og ti brannfolk jobber med slukningsarbeidet. Det skal ikke være risiko for at brannen sprer seg.

Eksplosjonen i bilen skal ha blitt forårsaket ved at noen kastet noe inn i bilen, skriver kringkastingsselskapet SVT.

@kofish/Twitter

Politiet bekrefter også at det er avfyrt skudd.

– Vi har en skuddveksling i Vasagatan, sier operatør Per Gottshalk i Göteborg-politiets operasjonssentral til SVT.

– En person er skadet og brakt til sykehus. Vi har startet en etterforskning av drapsforsøk, sier Robert Edh i Göteborg-politiet til Expressen.

Øyenvitner forteller at en skadet person ble hjulpet inn i en bil, som deretter kjørte fra stedet.

Øyenvitner har sett tre-fire maskerte menn som avfyrte skudd, skriver Aftonbladet.

– Vi hørte åtte smell som hørtes ut som pistolskudd, sier et øyenvitne til Göteborgs-Posten.

Det har vært mange lignende hendelser og flere gjengretalerte drap i Göteborg de siste årene.

Så sent som 1. november ble to brødre skutt og drept i bydelen Frölunda.

Redde innbyggere fortalte søndag kveld på Twitter hva de føler.