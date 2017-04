Slik beskriver Røde Kors-sjefen situasjonen i Jemen: «Et helvete på jord» og «den mest alvorlige krisen i verden»

«Dersom barna mine blir syke kan vi ikke gjøre noe for å hjelpe dem. Vi har ikke noe steder å dra til. Dersom noen av barna våre skulle dø, gud forby, har vi ikke engang råd til å kjøpe kiste til dem».

Dette uttaler en flerbarnsmor i en fersk rapport laget av Watchlist og Redd Barna.

Den viser blant annet at 8,1 millioner barn i Jemen ikke får ikke noe legehjelp dersom de er syke, og at tre millioner barn og gravide kvinner i landet er akutt feilernærte.

– Situasjonen i Jemen er omtrent det nærmeste man kommer et helvete på jord, hvor det meste av alle samfunnsstrukturer har brutt sammen. Grunnleggende ting som mat og helsehjelp er nesten ikke tilstedeværende, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors Norge.

– Dette er den mest alvorlige krisen i verden for øyeblikket. Det sier en del siden situasjonen er svært ille i Syria, Sudan og ved Tsjad-sjøen. Situasjonen er svært alvorlig, understreker han.

Norge gir 2,2 prosent av totalen

Til tross for dette klarte giverlandene til det krigsherjede landet bare å nå i overkant av halvparten av beløpet som FN ba om tidligere i år under en giverlandskonferanse i Genevé tirsdag.

Der lovet giverlandene å gi 9,5 milliarder kroner, mens FN har bedt om 18 milliarder kroner til nødhjelp og bistand. FN mener at 18,8 millioner mennesker i landet er helt avhengig av nødhjelp utenfra for å overleve.

Khaled Abdullah / Reuters / NTB scanpix

Utenriksdepartementet opplyser at Norge i løpet av året vil gi totalt 212 millioner kroner. Det tilsvarer 2,2 prosent av det totale beløpet de ulike giverlandene har forpliktet seg å gi.

– Det er helt avgjørende at verdenssamfunnet stiller opp i større grad enn de har gjort, men at de foreløpig har samlet halvparten er en god start, men ikke mer. Behovet er langt større. Vi skylder den utpinte sivilbefolkningen å strekke oss lenger, sier Apeland.

I landet har det nå vært krig siden en koalisjon ledet av Saudi-Arabia for tre år siden slo til mot den sjiamuslimske Houthi-opprørerne. De tok makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014.

– Det sto dårlig til før konflikten

Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna, synes det er bra det er samlet 9,5 milliarder, men påpeker at det samtidig er langt fra nok.

– Norge bidrar betydelig, og jeg håper at andre land følger etter og har mer å gi senere i år. For tross alt trengs dobbelt så mye av det som er gitt så langt, sier hun.

Ifølge den ideelle organisasjonen Oxfam, som regner på hvor stor andel ulike land bør gi til Jemen ut fra hva som er landets bruttonasjonalprodukt, så burde Norge bidra med minst 75 millioner kroner. Norge har altså besluttet å gi 137 millioner kroner mer.

Abdulnasser Alseddik / TT / NTB scanpix

– Den humanitære situasjonen i Jemen er svært dramatisk og sivilbefolkningen utsettes hver dag for store lidelser, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding. Han deltok selv på konferansen.

Apeland i Norges Røde Kors mener at situasjonen i Jemen er blitt spesielt ille fordi den brutale krigføringen som har vært i landet de to siste årene kommer på toppen av at samfunnet ikke har fungert på flere tiår.

– Det sto allerede dårlig til i landet før konflikten, som har gjort vondt mye verre. Omfanget på krisen i landet er større enn kriser som er andre steder, alvorligheten er også mye større fordi samfunnsstrukturen har brutt sammen, mener han.

– Er det noe håp for Jemen?

– Det er alltid håp, men det er en lang vei å gå, sier han.

Problematisk å drive nødhjelp

Både Apeland og Fylkesnes forteller at det er utfordringer med å få frem nødhjelp. De trekker begge frem kampene som pågår ved havnebyen Hudayah. Her losses 80 prosent av landets import.

– Vi opplever situasjonen som svært kritisk, og det er vanskelige forhold å jobbe under. Både fordi vi ikke får tilgang til visse områder, men også fordi nødhjelp blir stanset, sier Fylkesnes fra Redd Barna.

Maad al-Zikry / TT / NTB scanpix

– 20 personer dør hver dag av sykdommer og skader som er svært lett å behandle. Hvis vi ikke får inn mer medisiner, får gjenoppbygd sykehus og helsestasjoner, hvis vi ikke får inn mer mat blir krisen enda verre. 90 prosent av all forbruk av mat importeres. Krigføringen har ført til blokader av kommersiell import og hjelpesendinger med mat, forteller Apeland.

I Redd Barna frykter de at et stort antall barn vil dø på grunn av sult.

– Det er nå en generasjon med barn som har gått glipp av utdanning. Veldig mange av de barna vil leve med livslange traumer. Det gjør ikke noe bare med de, men hele Jemen, sier Fylkesnes.