Slik ble Trump-videoen lekket

Washington Post-journalisten David Fahrenthold avslører nå hvordan han greide å få tak i videoen, og hvordan flere medier var med i jakten.

Fredag kveld norsk tid publiserte avisen opptaket fra 2005 der Trump kom med nedsettende og sexistiske kommentarar om kvinner.

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinne. Jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem, sier Trump.

– Når du er en kjent person lar de deg gjøre det. Hva du vil. Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst, sier han.

Anonym tipser

Den politiske reporteren David Fahrenthold forteller nå om hvordan han kom over nyheten. Ved 11-tiden lokal tid fredag fikk han en telefon fra en kilde som lurte på om han var interessert i et videoopptak der Donald Trump som til nå hadde vært ukjent for offentligheten.



Det sa Fahrenthold ja til.

Opptaket han fikk oversendt elektronisk var fra en innspilling av TV-programmet «Access Hollywood».

Satte nettrekord

Rett etter at han hadde sett videosnutten hentet han inn kommentarer fra folkene rundt Trump, fra ledende folk i TV-programmet «Access Hollywood» og TV-stasjonen NBC som viser programmet.

Klokken 16 ble videoen offentliggjort på washingtonpost.com, og satte alle tiders rekord for hvor mange som samtidig er inne på nettstedet. Over 100.000 personer var på en og samme tid inne og leste saken eller tittet på videoen.

Det førte til at nettstedets server en stund lå nede.

Flere medier på banen

Ifølge Fahrenthold var det flere medier som samtidig jobbet med saken og var svært nære publisering da Washinton Post trykket på «publish-knappen» klokken 16.

Blant konkurrente var NBC News, som var blitt informert via «Acces Hollywood» som sendes på NBC.

Ansatte i «Access Hollywood» skal for noen få dager siden ha funnet videoopptak i sine arkiver. TV-programmet hadde planer om publisere videoen, men først i neste uke, og etter den neste debatten mellom presidentkandidatene natt til mandag norsk tid.

Men noen bestemte seg for å lekke videoen til Washington Post, trolig noen ansette i «Access Hollywood», slik at det ble Washington Post som nå blir kreditert verden over for avsløringen.

Syv minutter senere

Bare syv minutter etter at Washington Post offentliggjorde videoen viste var også NBC på luften videoen.

Lekkasjen er den andre på kort tid som rammer Donald Trump. I forrige uke avslørte New York Times at Trump hadde ført opp så store tap i skatteligningen at han kan ha unngått skatt i 18 år.

Den erfarne politiske journalisten Fahrenthold nekter å avsløre hvem som tipset ham, fordi han har garantert kilden anonymitet, sier han.