Slik følger du USA-valget ut over natten

Aftenposten følger det amerikanske presidentvalget tettere enn noen gang. På avisens forside på nettet vil du under opptellingen få en oppdatering på hvem som leder.

Oversikten over hvilken kandidat som har vunnet flest valgmannsstemmer, vil bli oppdatert hvert femtende sekund.

Aftenpostens reportere følger reaksjonene fra både republikansk og demokratisk side gjennom natten. Utviklingen vil fortløpende bli kommentert og analysert av utenriksredaksjonens medarbeidere.

Oppe hele natten eller ikke?

Så er spørsmålet, må man sitte oppe hele natten for å få med seg de avgjørende øyeblikkene?

For å være helt sikker bør man legge opp til det, eller for dem som makter det, få seg noe søvn før klokken 01.00. For allerede da stenger valglokalene i en rekke viktige delstater på østkysten, og da kommer det også valgdagsmålinger som har vist seg å være ganske treffsikre.

Hillary Clinton har stort sett vært i ledelsen på meningsmålingene, og det var hun også mandag. Men meningsmålingene spriker, og Clintons ledelse er blitt vurdert til å ligge på mellom 2 og 5 prosentpoeng. De fleste viste at ledelsen var på cirka 3 prosentpoeng.

En seier til Trump vil derfor være overraskende. Men spørsmålet alle forståsegpåere har balet med, er om støtten til Donald Trump er blitt undervurdert.

Viser også valgdagsmålingene klokken 01.00 at Donald Trump ligger etter i delstater som Florida, North Carolina, New Hampshire og Pennsylvania, vil det se stygt ut for eiendomsmagnaten.

Stå opp midt på natten

Men noe sikkert resultat vil man neppe ha så tidlig som klokken 01.00 norsk tid, særlig hvis valgdagsmålingene viser at det er jevnt. Og da kan man bli sittende, i time etter time, mens valglokalene stenger i statene som ligger lenger vest.

Desto jevnere det er i en delstat, jo lengre tid vil det ta før tallknuserne hos de store amerikanske mediene vil erklære at en kandidat har vunnet den enkelte delstaten.

De siste meningsmålingene tyder på at det er svært jevnt i de avgjørende delstatene Florida, Nord-Carolina, Ohio og Nevada. Trump må trolig vinne alle fire. Går en av disse til Clinton, kan det være avgjort. Men når på natten disse delstatene blir avgjort, avhenger av jevnt det blir. Det kan være alt fra klokken 01.00 til at det må omtelling til.

I 2012 drøyde det til 05.28 norsk tid før Associated Press erklærte at Barack Obama hadde oppnådd de nødvendige 270 valgmannsstemmene. Fire år tidligere ble det erklært at Obama ville vinne idet valglokalene stengte i California klokken 05.00 norsk tid. Den store spenningen hadde imidlertid blitt utløst i løpet av de to-tre foregående timene.

Et mulig alternativ kan derfor være å legge seg tidlig og stå opp klokken 03.00.

De viktigste tidspunktene, norsk tid:

Ved midnatt: I 2012 kom CNN med sin første valgdagsmåling rett over midnatt.

01.00: Virginia stenger valglokalene.

01.30: Ohio og North Carolina stenger valglokalene.

02.00: Pennsylvania og Florida stenger valglokalene.

04.00: Nevada stenger valglokalene.

05.00: California stenger valglokalene. I 2012 var vinneren klar kl. 05.28, ifølge AP.