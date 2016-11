Slik kan Trump vinne mot alle odds

I det amerikanerne går til valgurnene, er så godt som alle medier og meningsmålingsinstitutter enige: Hillary Clinton ligger an til å bli USAs første kvinnelige president.

Hun har ledet på meningsmålingene hele den siste måneden, gikk på en mine lagt ut av FBI-direktøren, men ser ut til å ha klart å stoppe en nedadgående trend uken før valget. Snittet av meningsmålingene viser at hun leder med mellom 3 og 3,9 prosentpoeng, ifølge meningsmålingene til henholdsvis Realclearpolitics og Fivethirtyeight.

Men selv om en seier til Donald Trump vil være overraskende, så er det ingen grunn til å ta en Clinton-seier på forskudd. Valgeksperten Nate Silver og hans Fivethirtyeight gir ham en 28 prosents sjanse til å vinne. Natt til onsdag kan bli svært spennende.

Følg valget med Aftenposten: Slik følger du USA-valget ut over natten.

Derfor elsker de sine kandidater: Syv grunner til å elske tidenes mest upopulære presidentkandidater.

Hva skal til for at Clinton eller Trump skal vinne valget? Test de ulike scenarioene i vårt vippestatkart.

Først: Dette MÅ Trump vinne for å ha en realistisk sjanse

Her er forutsetningene som ifølge Politico vil sørge for at USAs neste president heter Donald Trump:

Donald Trump må vinne de store og svært avgjørende vippestatene Florida (29 valgmenn), Ohio (18), og Nord-Carolina (15). Her har det vært veldig likt på meningsmålingene, så en Trump-seier i disse delstatene vil ikke være veldig overraskende. I motsetning til Hillary Clinton så bør Trump vinne alle tre for å ha noen realistiske vinnersjanser.

Dessuten må han holde tre mulige vippestater som Mitt Romney vant i 2012: Utah (6), Arizona (11) og Georgia (16). Dette er ganske sannsynlig.

Men det trengs mer, og dette er tre mulige måter han kan vinne på:

1. Han kan vinne nøkkelstaten Pennsylvania, som har 20 valgmenn. Da ender han med 273 totalt. Dette er ifølge meningsmålingene lite sannsynlig, så med en Trump-seier her, bør Clinton begynne å svette.

3. Med seier i Iowa (6) og Virginia (13), kan Trump også juble over seier.

3. Et alternativ er seier i Iowa (6), Nevada (6), Maines andre distrikt (1), og New Hampshire (4). Da ender han med 270 totalt.

4. Den tredje og siste muligheten kaller Politico for et valgsjokk: Iowa (6) og/eller Nevada (6) med noen av disse statene: Michigan (16), Wisconsin (10), Virginia (13), Colorado (9) og New Mexico (5). Her kan det blant annet legges til at ingen republikanske presidentkandidater har vunnet Michigan siden 1988, men at Trump øyner en seier.