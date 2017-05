Slik læres unge russere opp til å bli Putins nye superpatrioter

– Der kommer den store raketten. Nå må du rope hurra, sier bestemor idet den interkontinentale atomraketten Yars kjører forbi oss.

– Ooaa, svarer jenta, som ennå ikke helt har fått til r-lyden.

– Den har fire atombomber, forklarer bestemoren stolt til 5-åringen.

– Klart jeg feirer i dag. Dette er den største festdagen i året, sier Katarina (21).

– Jeg føler meg stolt.

En ny generasjon russere læres opp til å bli gode patrioter og adlyde Kreml når 90.000 soldater i dag marsjerer gjennom 28 russiske byer.

Tirsdagens 9. mai-feiringen av Sovjetunionens innsats under andre verdenskrig er blitt Kremls viktigste virkemiddel for å hylle dagens Russland.

«Vi kan gjøre det igjen», står det på noen av plakatene som i dag bæres rundt gatene i russiske byer.

– Vi kan vinne neste krig også!

– Markeringen var tidligere mer for politikere, offiserer og myndighetene ellers. Andre dro gjerne på hytta. Nå forventes det et alle skal delta under markeringen, sier professor Pål Kolstø til Aftenposten.

Han forsker på russisk nasjonalisme ved Universitetet i Oslo og mener markeringen av 9. mai er en viktig del av Putins økte popularitet de siste årene.

– Krigen i Ukraina, annekteringen av Krim og denne nasjonalistiske mobiliseringen er det viktigste, men det er vanskelig å skille fra hverandre, sier han.

Skriver om historien

I den nyeste historieboken som ble tatt i bruk ved russiske skoler fra høsten 2016, lærer barna at Sovjetunionen i praksis vant krigen alene.

Låne- og leieavtalen med USA og utstyret som ble fraktet i konvoiene over Atlanteren, fremstilles som nærmest verdiløst.

Elevene får også lære at forfedrenes blodige offer i 1945 endte med at USA og Vesten forrådte russerne og la planer å utslette Russland med atomvåpen.

Skolebarna får også høre at andre verdenskrig skyldtes «anti-russiske holdninger i de europeiske elitene», noe også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skrev i artikkelen «Historisk bakgrunn for Russlands utenrikspolitikk».

Ett av de mer absurde utslagene av ny-patriotismen kom da det russiske forsvarsdepartementet ladet opp til årets feiring med å lage en kopi av den tyske Riksdagsbygningen i Patriotparken utenfor Moskva – slik at voksne og unge kan leke krig.

Sovjetunionen bar de største tapene

Sovjetunionen mistet om lag 27 millioner mennesker under andre verdenskrig, og det preger fortsatt Russlands demografi.

Det er et historisk faktum at Nazi-Tyskland mistet om lag seks ganger flere soldater på østfronten enn i vest.

Russiske skolebarn lærer imidlertid ikke at nesten halvparten av tapene rammet befolkningen i Hviterussland, Ukraina, de sentralasiatiske og de baltiske landene.

Historien om hvordan Stalin og Hitler delte Europa i Molotov-Ribbentrop-pakten i 1939, forklares som en smart taktisk handling av Stalin.

Stalins diktatoriske ledelse og katastrofale feil som bidro til å øke krigstapene betydelig, bagatelliseres fordi han «var en av Russlands største ledere».

Putins super-patriotisme møter motbør

Ifølge russiske myndigheter vil årets feiring bli den største noensinne – internasjonalt – takket være det nyoppfunnede arrangementet «Det udødelige regiment».

I over 80 land skal det gjennomføres marsjer i dag, hvor folk går rundt med bilder av gamle veteran-slektninger.

Faktum er imidlertid at Putins overdådige feiring er i ferd med å slå tilbake:

En av Putins nærmeste allierte, Hviterusslands president, har demonstrativt nektet å være med på årets parade.

Det samme har flere andre statsledere fra land Russland gjerne ville hatt på Den røde plass.

I Ukraina har president Petro Porosjenko foreslått å legge feiringen til 8. mai i stedet.

I Tadsjikistan har myndighetene lagt ned forbud mot dagens «Det udødelige regiment»-marsj. Offisielt er begrunnelsen at det strider med muslimsk tradisjon å gå rundt med bilder av døde mennesker i gatene.

Kolstå viser til at bruken av St. Georg-sløyfer, svarte og oransje sløyfer som har sin opprinnelse fra tsartiden, er blitt et viktig symbol for støtte til Putin.

– Den er en kjempesuksess innad i Russland, men splitter de tidligere landene i Sovjetunionen. Det er ikke minst fordi den brukes i utbryterrepublikkene i Ukraina som et symbol på motstand mot regjeringen i Kiev. Den er blitt et symbol for to kriger: andre verdenskrig, men også krigen i Øst-Ukraina i dag, sier professoren.

De vestlige landene, som i Putins første presidentperiode gjerne møtte opp for vise russerne respekt, oppfatter nå feiringen av 9. mai som et rent politisk verktøy for Putins regime.

Fakta: Russlands nye, spesielle nasjonalfeiring 9. mai feirer Russland som «Seiersdagen» over Hitler og Nazi-Tyskland. Mer enn 74 prosent av Wehrmachts totale tap, 10 millioner soldater, kom da Hitler angrep Sovjetunionen. Først i 1965, under Brezjnev-styret, ble 9. mai en offisiell fridag. Større militærparader ble holdt i 1965, 1985 og 1990. I 1995 besluttet president Boris Jeltsin å innføre militære parade 9. mai. Siden den gang har dagen overtatt for 1. mai som den største markeringsdagen. I 2008 utvidet Putin paraden kraftig med flere soldater, stridsvogner, raketter og tunge våpensystemer, blant annet helikoptre, jagerfly og bombefly. I dag gjennomføres militærparader i 28 store byer. Den største er i Moskva med 10.000 soldater, 114 militære kjøretøy og stridsvogner og 72 fly og helikoptre.

Hvor dypt stikker militær-patriotismen?

Et av de største og vanskeligste spørsmålene i dagens Russland, er hvor dypt den nye «superpatriotismen» og fiendebildet av Vesten som de unge blir innpodet, egentlig stikker:

76 prosent av russerne sier de vil feire Seiersdagen, og en av fire vil marsjere i «Det udødelige regiment», viser en måling fra Levada-senteret.

30 prosent av de spurte russerne svarer at en ny krig med USA og NATO er sannsynlig eller allerede på vei, ifølge Ria Novosti.

Ifølge det offisielle målingsinstituttet VTsIOM er 96 prosent av russerne positive til Det udødelige regiment.

Foran årets feiring har det kommet flere kritiske stemmer som viser at patriot-hysteriet er i ferd med å bli for mye – også i Russland.

Russiske motreaksjoner: – En dyp, tung klinisk ignoranse

I april vekket det oppsikt i flere russiske medier da foreldre ved en skole i Vladimir gjorde skjult opptak av «patriotisk utdannelse» i klasserommet.

Opptaket avslører hvordan læreren truer foreldrene og elevene med at skolen vil sørge for at de blir fratatt barnet. Årsaken var at noen av elevene deltok i en av demonstrasjonene mot korrupsjon.

«Det antivestlige propagandahysteriet i dette landet nådd høyere nivåer og fanget mange sinn», skriver historikeren og journalisten Aleksej Polikovskij i Novaja Gazeta.

Han mener feiringen er blitt «vulgær» og viser «dyp, tung, klinisk ignoranse».

«I dag er det åpenbart ingenting som er viktigere enn å lære våre ungdommer at krig er fryktelig moro», ifølge den russiske kommentatoren Ilja Milstein i Snob.ru.

– Feiringen har utviklet seg til et tegn på aggressiv politisk lojalitet, sier historikeren Nikolai Svanidze til den uavhengige russiske TV-stasjonen TV Rain.

– Dette var en høytid vi feiret med tårer i øynene, men nå er tårene vekk, sa Svanidze.

Fakta: «Det udødelige regiment» I 2012 introduserte Igor Dmitrijev og hans venner i den sibirske byen Tomsk en tradisjon hvor de gikk ut i gaten 9. mai med bilder av sine besteforeldre og oldeforeldre som kjempet i andre verdenskrig. Bakgrunnen var at de fleste veteranene nå er døde, og etterkommerne ville bruke dagen til å hedre forfedrene på en alternativ måte enn militærparade. To år senere hadde «Det udødelig regiment»-marsjene spredt seg fra Tomsk til 500 byer. I 2015 tok myndighetene over kontrollen med marsjen, som i Moskva samlet over 500.000 mennesker.

Stjal historien til bestemor – og straffet henne da hun klaget

De siste ukene har alle russiske skolebarn skrevet historier om sine forfedres heltegjerninger.

En av Russlands største aviser, Moskovskij Komsomolets, avslørte før helgen hvordan skolepatriotismen kan gi absurde utslag:

En bestemor i Moskva oppdaget at læreren hadde stjålet barnebarnets skoleoppgave om oldefaren, som var en stor flyverhelt.

Læreren sendte inn barnebarnets stil til en nasjonale konkurranse i et falskt navn, men plagierte familiens historie og private bilder.

Bestemoren klaget og gikk til rettssak, men tapte selv om læreren innrømmet hva hun hadde gjort.

Domstolen konkluderte med at lærerens tyveri var for en god sak – nemlig å fremme russisk patriotisme.

Saken endte med at bestemoren ble dømt til betale læreren en tredjedel av pensjonen i erstatning.

Bruker krigen som politisk virkemiddel

Den politiske styringen av Seiersdagen har også gitt seg utslag i at offentlige ansatte er beordret til å marsjere i «Det udødelige regiment».

Sjefene sjekker at de ansatte møter opp på avtalte steder.

Omfanget er blitt så stort at Kreml valgte å reagere i forrige uke.

Ifølge den Kreml-lojale avisen Izvestia sendte Putins stabssjef et brev til guvernørene og ba dem slutte med å bruke tvang.

«Aksjoner for å hedre minnet, trenger ikke kunstig støtte», heter det.

Bruker millioner på bli kvitt regnet

Dagens Seiersdag-feiring i Moskva trues imidlertid av et voldsomt regn- og snøfall.

I helgen ble det bestemt at ti fly skal drysse kjemikalier over Moskva for å gjøre at regnet faller før 9. mai.

Ifølge avisen RBK koster festen 509 millioner rubler, omtrent 75 millioner kroner, bare i Moskva. Halvparten går til å bli kvitt regnskyene.

Antallet militære kjøretøy er i år redusert med 20 prosent «av økonomiske hensyn».

«Det udødelige regimentet forener all arvingene av seieren», ifølge avisen Izvestia. Den oppfordrer alle russere til å gå ut i gatene.

