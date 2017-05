POLITIET: Handle ut fra opplysningene der og da – ikke mure oss inne

– Kan man blokkere for terror, som islamistisk, i en by, en hovedstad?

– Dette avhenger helt av hva slags samfunn man vil ha, svarer stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt.

– I byer og hovedsteder er det mulig å ramme sivilbefolkning og myke mål på så mange måter, at det i praksis er umulig å sikre seg mot terror gjennom fysiske blokkeringer og bruk av sikkerhetspersonell.

– Vi ser at noen land velger å sikre utvalgte bygg ekstra, mens andre velger å holde en åpen profil. Noen objekter krever beskyttelse, også etter sikkerhetsloven, og det samme med kritisk infrastruktur. Men å mure seg inne mener jeg personlig er en dårlig tilnærming, sier stabssjefen.

– Jeg synes også det gir et merkelig signal hvis myndighetene brukte millioner, eller milliarder, på beskytte seg selv, mens terrorister gjerne går etter «mikromål», det vil si myke mål. De er også raske med å bytte mål, om de ser at ett område gis ekstra beskyttelse, sier Fredriksen.

– Det vi trenger er en fleksibel tilnærming, der man bruker etterretning, forebygging av radikalisering, kameraovervåking og tiltak som kan settes inn ut fra opplysningene man har der og da. Og at man har nødetater og redningstjeneste som er solide.

– Vi må uansett være villig til å ta en risiko, tiden er inne for å holde hodet kaldt og bruke sunn fornuft, sier Fredriksen.

Kommuner vet ikke hva de skal gjøre for å forebygge radikalisering.

Kun fem kommuner har arrangert et dialogmøte, og bare to oppgir at de har et beredskapsteam for fremmedkrigere, skrev Aftenposten i januar 2015.

POLITIKEREN: Har stor tro på norske muslimske mentorer

– Hva kan politikerne gjøre?

– Vi har erfaring med EXIT-programmer og bekymringssamtaler. Og noe vi har sett at har fungert i Norge, er forebygging av høyreekstreme nettverk. Dette går det an å videreutvikle, sier leder av justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap).

– I dag har mange kommuner samarbeidsråd, SLT-råd, som jobber mot tradisjonell ungdomskriminalitet. De har mindre kompetanse på ekstremisme, men om vi økte de årlige bevilgningene fra dagens 13 millioner til 26 millioner, har de gode forutsetninger for å bli bedre på dette, sier hun.

– En ordning med mentorer, unge norske muslimer som har ordentlig fotfeste i det norske samfunnet, som er i arbeid, og som er trygge på seg selv, kan også være gode forbilder og samtalepartnere for unge som er på vei inn i ekstreme miljøer. Politiet er flinke til mye, men disse unge trenger noen å speile seg i.

– Vi kan også støtte organisering av foreldrenettverk. Mange foreldre som ser at det er i ferd med å gå galt for barna tør ikke alltid å gå til politiet, fordi de er redd barna skal havne i politiregistre og havne i trøbbel. Nettverk kan gjøre det enklere å spørre andre foreldre, og senke terskelen for å gå til politiet, sier Tajik.

– Når det gjelder lover har vi et ganske dekkende terrorlovverk, og en rekke hjemler for overvåkingstiltak. Ofte er problemet ressursene som skal til for å ta i bruk overvåkingen, og for å sette sammen bildet som all overvåkingen gir grunnlag for, sier hun.

Fakta: Dette er SLT-modellen SLT-modellen handler om forpliktende, kriminalitetsforebyggende samarbeid på tvers av ulike offentlige etater og andre. Det inkluderer frivillige organisasjoner og næringsliv. Modellen retter seg spesielt mot barn og ungdom. I SLT-arbeidet er politiets hovedoppgave å gjøre de andre deltagerne kjent med lokale utfordringer, som for eksempel ungdom i risikosonen. De skal også være pådrivere for at ungdommene får nødvendig oppfølging av kommunen og andre aktører.

FORSKEREN: Informasjonsflyt og tillitsforhold lokalt avgjørende

– Hva med forebygging av radikalisme?

– Mentorrollen er en god idé. Men myndighetene må ikke tenke at dette er løsningen på alt. Realiteten er at det spesielt i de alvorlige sakene er vanskelig å få utsatte personer til å ta imot slik hjelp, sier Stian Lid.

I 2016 var NIBR-forskeren en sentral bidragsyter i rapporten «Forebygging av voldelig ekstremisme»

– Tidlig forebyggende arbeid, før problemer etablerer seg, er essensielt, for å hindre radikalisering. Da handler det om basis-ting som et inkluderende lokalsamfunn, opplevelse av tilhørighet, toleranse og aksept for mangfold. Det handler også om å gjøre folk mer robuste og utvikle deres kritiske tenkning, slik at de blir «motstandsdyktige» mot impulser utenfra- som internasjonale konflikter og tvil rundt religiøse spørsmål, sier Stian Lid.

– Kommunene ønsker å bygge kompetanse. Det er bra. De kan tilby tjenester som arbeid, kurs, utdanning, bolig. Men alvorlige saker dukker opp på NAV-kontorer hvor som helst i landet, og er gjerne vanskelig å håndtere. Ansatte opplever at de mangler religiøs og kulturell kompetanse til å vurdere hva som var ekstremt og bekymringsfullt.

– Vi mangler statlige ressurs- og kompetansesentre for ekstremisme, støtteapparater som kommunene kunne lent seg på. Da går de til politiet. Men det forskjell på sosialt arbeid og politiarbeid. Politiet kan overvåke, kontrollere, gjennomføre samtaler. Det er noe annet å utvikle en person i riktig retning, sier Stian Lid.

– Politiet og sikkerhetstjenesten kan ikke forebygge ekstremisme alene, men må samarbeide tett med andre statlige og kommunale etater. Du trenger informasjonsflyt og tillitsforhold. Her er SLT-arbeidet som Tajik er inne på et godt utgangspunkt, sier Lid.

Fakta: Dette foreslår rapporten «Forebygging av voldelig ekstremisme» Rapporten fra 2016 nevner blant annet meglere, personer som både kjenner kommunen og det miljøet ekstremistiske personer ferdes i. Meglere har tillit i begge leire. Dette kan være personer fra kommunen, trossamfunn eller hjelpeorganisasjoner. Ofte har SLT-koordinatoren en slik rolle, men i større kommuner trengs det flere, og på ulike arenaer. Utfordringen ligger i å iverksette målrettede tiltak overfor risikogrupper, uten å mistenkeliggjøre og stigmatisere hele befolkningsgrupper, heter det i rapporten. «Iveren etter å forhindre og forebygge voldelig ekstremisme må ikke føre til at man utvikler et system som bryter med sentrale prinsipper som ytrings- og religionsfrihet, og som bidrar til stigmatisering istedenfor inkludering. Det er ikke nok å ha kun fokus på personen det er knyttet bekymring til. Man må også fokusere på familie, venner, skole og lokalsamfunn.» Og: «I mindre alvorlige saker mener både kommunene og politiet at de som har en relasjon til personen man er bekymret for, bør gå i dialog med vedkommende. Sakene bør løses på lavest mulig nivå. Personer med relasjon til vedkommende ble ansett som viktige også i saker med høyere bekymringsnivå. Dette fordi det er vanskelig for offentlige etater å komme i kontakt med personer det er knyttet bekymringer til.»

Hvordan skjer radikalisering i Norge i dag?

I denne boken forteller ekstremistene selv om veiene som bar galt av sted.

ETTERRETNINGSEKSPERTEN: – Folk generelt må være årvåkne

– Hva så med det klassiske politiarbeidet, og etterretning?

– Alle vestlige land har en etterretningsbasert tilnærming for å avdekke terrorisme før det skjer, men rammene varierer fra land til land, sier Cato Hemmingby, forsker og ekspert på ekstremisme, terrorisme, trusselanalyse og samfunnssikkerhet ved Politihøgskolen.

– Det avgjørende viktige er at alle lands sikkerhetsmyndigheter har legale rammer og effektive verktøy som gjør det mulig å følge datatrafikk og elektronisk kommunikasjon hos mistenkte på en effektiv måte – etter rettslig kjennelse, sier Hemmingby.

– Selve samarbeidet over grensene er nok bra. Teknologi kan også utnyttes på flere områder. ANPR-teknologi (automatisk kjøretøygjenkjenning) er et godt verktøy om det settes i system, som flere steder i utlandet. Videre må man sikre gode nasjonale prosedyrer i forhold til forvaltning av tidskritisk etterretning mellom sikkerhetstjeneste, politiet og aktuelle objekteiere, som skal sette i verk operasjonelle tiltak, for ting skjer gjerne raskt.

– Men etterretning har sine begrensninger. Folk generelt må være årvåkne, for ofte er det de som er tett på en potensiell gjerningsperson som normalt registrerer urovekkende signaler og da må de varsle. Jeg savner litt større informasjonstiltak rundt dette her hjemme, sier Hemmingby.