Slik ønsker Trump å bli transportert i London – med hest og vogn

USAs president kjører til daglig standsmessig og uvanlig trygt i en tungt pansret limousin, som skal kunne beskytte ham mot angrep av lette raketter og bomber.

President Donald Trump ønsker imidlertid ikke å bli transportert i denne når han i oktober kommer på statsbesøk til Storbritannia, skriver The Times.

Samme vogn som Kinas president

Det hvite hus skal ha gitt klar beskjed om at president Trump ønsker å bli kjørt like standsmessig og elegant som blant andre Kinas president Xi Jinping:

I dronning Elisabeths gullbeslåtte hestevogn «The Diamond Jubilee State Coach».

Ønsket gjelder den tradisjonelle prosesjonen ned The Mall til dronningens residens Buckingham Palace.

Toby Melville / TT / NTB Scanpix

The Times skriver «Donald Trump vinkende fra Dronningens kongelige vogn er et scenario som ikke mange ville sett for seg for ett år siden, men det er blitt en veldig reell mulighet, som tvinger sikkerhetstjenestene til å planlegge en historisk omfattende aksjon».

Et monster av en sikkerhetsoperasjon

Ifølge avisen har Det hvite hus gjort det klart at prosesjonen med hest og vogn er et essensielt element i planen for statsbesøket.

Andre problemer med det kommende statsbesøket: Vil nekte Trump å tale i det britiske Parlamentet

Sikkerhetskilder advarer imidlertid om at en slik prosesjon med USAs president vil kreve et monster av en sikkerhetsoperasjon, mye større enn for noe annet statsbesøk.

Politiet i London er allerede i gang med å planlegge hvordan man skal håndtere den største operasjon for ordenstjeneste på mange år. Man venter nemlig at titusenvis av mennesker vil møte opp, ikke for å hylle USAs president, men for å protestere mot ham.

En rekke nye hodepiner

Politisjefene strever med å finne en balanse mellom sikkerhetskravene og publikums rett til å demonstrere, skriver The Times.

En kilde sier til The Times at Trumps ønske om å kjøre hestevogn i stedet for sin pansrede bil, representerer en rekke med nye hodepiner. Dette sier kilden:

«Bilen som frakter USAs president er et spektakulært kjøretøy. Det er designet for å stå imot et massivt angrep som med et rakettgevær. Om han er i kjøretøyet, er han utrolig godt beskyttet og på toppen av det kan den kjøre i stor fart. Om han er i en gyllen vogn som dras opp The Mall med hester, risikofaktoren blir dramatisk forhøyet».

Moderne hestevogn

Hestevognen som er mest aktuell er altså «The Diamond Jubilee State Coach», som dronning Elisabeth fikk i gave til sin 80-års dag. Den ble imidlertid levert åtte år forsinket og ble brukt første gang i 2014.

Vognen er et spesielt byggverk med detaljer som er donert fra en rekke historiske steder i Storbritannia, fra statsministerboligen Downing Street 10 til Canterbury Cathedral, The Mary Rose (Henry VIII's flaggskip) og den antarktiske basen til kaptein Scott og Sir Ernest Shackleton.

Alle de historiske detaljene til tross, så er vognen adskillig mer komfortabel enn de fleste andre som de kongelige i England bruker. Blant annet er den utstyrt med varmeapparat og et moderne fjæringssystem.

Du kan lese mer om vognen på hjemmesidene til de kongelige stallene.