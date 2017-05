Slik prøver Putin å påvirke utfallet av det franske presidentvalget

I Kreml var den røde løperen rullet ut da Marine Le Pen ankom Moskva 24. mars, en måned før første runde av presidentvalget i Frankrike.

Stikk i strid med vanlige prosedyrer, som russerne ellers legger stor vekt på, ble Nasjonal Front-lederen tatt imot som en statsleder. Hun fikk også møte president Vladimir Putin i Kreml.

– Russland legger stor vekt på forholdet til Frankrike og har absolutt ingen intensjoner om å påvirke presidentvalget i landet, sa Putin om beskyldningene om at han forsøker å påvirke valget i Frankrike.

Næringslivet i ryggen

Formelt var begrunnelsen for Le Pens besøk hos Putin at hun skulle se en stor fransk utstilling i Kreml med skatter fra Ludvig IX.

Utstillingen ble åpnet av Putins nærmeste medarbeidere, og finansiert av Gazprom og franske ENGIE, tidligere GDF Suez. ENGIE samarbeider med den russiske gassgiganten om flere store prosjekter.

Le Pen har støtte fra flere store selskaper i Frankrike når hun ønsker å oppheve sanksjonene mot Russland.

Putin har mange grunner til å ønske Le Pen som president:

Hun støtter Russlands anneksjon av Krim, krigen i Syria og er kritisk til både Ukraina, EU og USA.

Gode relasjoner

Tre av de fire fremste kandidatene i første runde i presidentvalget var kritiske til sanksjonene mot Russland.

I Frankrike har Russland alltid funnet en gjenklang for sin politikk, langt inn i de borgerlige partienes rekker.

Emmanuel Macron, sentrumskandidat og favoritt, er den av kandidatene som tydeligst har stått opp mot Russland, for EU og et sterkt NATO.

Partiet han leder, En Marché (Fremad), har lenge advart mot russisk manipulering og dataangrep for å påvirke valget.

Christophe Ena / TT / NTB scanpix

Sporene etter russisk påvirkning

Indisiene på russisk påvirkning er mange.

Noen er helt åpne og innenfor det en må forvente at skjer i et demokrati. Andre metoder som hacking og dataspionasje, er straffbart og etterforskes nå av franske sikkerhetsmyndigheter.

1. Hacking

Det japanske IT-sikkerhetsfirma Trend Micro, presenterte sist uke en rapport om en rekke hackerangrep mot Macron.

Konklusjonen var at gruppen med navn som «Pawn Stom», ATP 28 eller «Fancy Bear» sendte falske e-poster for å hacke Macron og hans politiske kampanje «En Marché!».

Dette er den samme gruppen som FBI, CIA og NSA mener sto bak hackingen av demokratene i USA, og som skal være tilknyttet den russiske, militære etterretningstjenesten GRU.

– Fingeravtrykkene tilhører de samme, konkluderte Trend Micro ifølge Reuters.

Digital-sjef for Macron-kampanjen, Mounir Mahjoubi, betegnet angrepene som alvorlige, men at det ikke var noe som ble avslørt.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jaglands kronikk om Russland, valgpåvirkning og fake news.

2. Falske nyheter

Like før første valgomgang måtte Facebook aksjonere mot 30.000 kontoer som spredte falske nyheter i Frankrike.

Den franske regjeringen har advart mot falske meningsmålinger.

Et eksempel var meldinger fra det Kreml-styrte byrået Sputnik, som helt feilaktig meldte at den Putin-vennlige konservative kandidaten François Fillon ledet, ifølge Politico.

3. Nettverk som Russland bruker

Professor Cécile Vaissié ved universitetet i Montpellier har i en større artikkel i The New York Times pekt på hvordan tre innflytelsesrike russisk-franske nettverk i Frankrike brukes i propagandakrigen:

Le Dialogue franco-russe (Dialog Frankrike-Russland): Etablert av presidentene Jacques Chirac og Putin i 2004. Består av franske og russiske selskaper som har jobbet for å heve EU-sanksjonene mot Russland og promotere Putins syn på verden

(Dialog Frankrike-Russland): Etablert av presidentene Jacques Chirac og Putin i 2004. Består av franske og russiske selskaper som har jobbet for å heve EU-sanksjonene mot Russland og promotere Putins syn på verden Institutt de la Democratie et de la Cooperation (Instituttet for demokrati og samarbeid): Etablert i 2008 for å skape «en bro av reelt vennskap mellom to store europeiske nasjoner». Direktør Natalia Narochnitskaya mener at Vesten forsøker å påtvinge Russland vestlig tankesett og verdier.

(Instituttet for demokrati og samarbeid): Etablert i 2008 for å skape «en bro av reelt vennskap mellom to store europeiske nasjoner». Direktør Natalia Narochnitskaya mener at Vesten forsøker å påtvinge Russland vestlig tankesett og verdier. Forum des compatriotes (Vennskapssambandet): Et mer uformelt nettverk av russisktalende i Frankrike, som brukes når Putin skal mobilisere folk til å snakke Russlands sak i Frankrike. Slik nettverk har også andre land i utlandet, deriblant Norge.

4. Russiske medier på fransk

Det finnes franske versjoner av Kreml-styrte Sputnik og Russia Today i Frankrike som lager det de kaller «alternative nyheter».

I praksis fremstilles Frankrike som et land i oppløsning som følge av korrupsjon og innvandring, hvor Le Pen spiller rollen som en moderne utgave av «Jean de Arc».

De Putin-kontrollerte mediene har konsekvent fremstilt Macron som «agent for amerikanske storbanker» finansiert av «en rik homolobby».

5. Direkte pengestøtte

Nasjonal Front fikk i 2014 et lån på 9 millioner euro i First Czech Russian Bank, en bank med nære forbindelser til Kreml.

Times skrev i februar 2016 at National Front ba om et lån på 27 millioner euro fra russiske banker for å finansiere Le Pens valgkamp. Dette er avvist av både Le Pen og Kreml.

Fillon ble på sin side også anklaget for å få støtte fra russiske forretningsfolk, noe han har tilbakevist.

Putin: – Ingen beviser

Anklagene om russisk valg-innblanding kom også opp da Putin og Merkel møttes i Sotsji tirsdag.

Putin avviste at det fantes noe som helst bevis.

Han anklaget også vestlige land for i årevis å ha forsøkt det samme i Russland.

– Siden vi vet hvor nytteløst dette er, ville det aldri falt oss inn å blande oss inn i interne politiske saker i andre land, sa Putin.

– Og vi skulle veldig gjerne sett at ingen blandet seg inn i det politiske livet i vårt land.