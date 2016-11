Slik reagerer Norge og verden på Trump-seier

Gjennom natten har det kommet mange reaksjoner etterhvert som det ble tydeligere og tydeligere at Donald Trump er valgt til å bli USAs neste president

– Vakna. Til dette marerittet? skrev SVs Bård Vegar Solhjell på Twitter.

– Det er Brexit-sjokket en gang til, skriver utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Twitter.

– Dette redefinerer kanskje alt vi trodde vi visste om amerikansk (og all?) politikk. Historisk. Virkelig historisk, twitret han noe senere.

Grande: - Skremmende

Venstre-leder Trine Skei Grande tror at Trump-seier vil påvirke norsk sikkerhetspolitikk og at det vil virke negativt på verdensøkonomien.

– Jeg synes det har skremmende perspektiver over seg, sier Grande om Trumps uttalelser om NATO til NTB.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener at valgresultatet kan forklares med at mange lavtlønnede og marginaliserte amerikanere føler seg glemt.

– Det er et overraskende valgresultat vi ser, som viser at vi ikke skal stole for mye på meningsmålinger. Men hele valgkampen har jo vist at det er et dypt splittet folk som har gått til urnene, sier Vedum til NTB.

Han tror det gode forholdet og tette samarbeidet mellom Norge og USA vil bestå, på tross av en Trump-seier.

Støre: - Hapet ikke på dette

Det samme tror Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Det var ikke dette resultatet jeg hadde ventet eller håpet på. Det har vært ført en polarisert kampanje som har skapt en energi som har gått i retning av republikanerne, sier Støre til NRK.

– Dette valget må føre til den første debatten i Norge på mange år om hvor avhengig vi skal være USA. Vi ser et USA som verdimessig beveger seg bort fra oss, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Le Pen: - Gratulerer

Marine Le Pen, leder av det franske høyrepopulistiske partiet Front national, gratulerer Trump og det amerikanske folk med seieren.

I løpet av valgnatta har den nederlandske politikeren Geert Wilders, som har gjort seg til talsmann for å begrense innvandringen, også benyttet seg av sosiale medier for å si sin mening om utviklingen i USA.

– Florida og Utah til Trump. Folket tar landet sitt tilbake. Det samme vil vi, skriver Wilders.

– Huttemegtu

Forfatteren Erling Loe reagerer på følgende måte på Twitter:

Komikeren Bård Tufte Johansen kommenterer valgresultatet og sjokkseieren USA-eksperter ikke klarte å forutse slik:

Stoltenberg svarte Trump

Under valgkampen var blant NATO-sjef Jens Stoltenberg ute mot Trump etter han stilte spørsmål om forsvarsalliansens relevanse. Før han var valgt til presidentkandidat sa han at USA var nødt til å bruke mindre penger på forsvarsalliasen.

– Jeg overlater presidentvalget til amerikanske velgere. Men vi har bevist at vi er relevante og i stand til å tilpasse oss en farligere sikkerhetssituasjon, sa Stoltenberg til pressen som følge av dette.

Stoltenberg nevnte at landene i forsvarsalliansen bidro på styrker etter USA ble angrepet 11. september.

– Det illustrerer at NATO også er viktig for USA. Og jeg tror også to verdenskriger har lært oss at fred og stabilitet i Europa også er viktig for USA, sa han.

Trump har også sagt at NATO trappet opp sin kamp mot terror på bakgrunn av kritikk fra ham.

Stoltenberg mente dette var feil.

– Dette er noe som har vært planlagt og diskutert lenge, og som ikke er et resultat av den amerikanske valgkampen, svarte Nato-sjefen.

Brende gikk ut mot Trump

Norges utenriksminister Børge Brende var også ute mot kontroversielle uttalelser som kom fra Trump.

– Mange av uttalelsene som Donald Trump har kommet med skaper uro, sa han til NRK.

– Det er slik at man nesten ikke tror det man hører, sa han til TV-kanalen.

Trump fikk skryt fra Putin

En av statslederne som har gitt Trump skryt under valgkampen, er Russlands president Vladimir Putin.

– Han oppfører seg selvfølgelig ekstravagant, vi ser det. Men jeg tror at det er en grunn til det, sa Putin.

Putin fortalte også at Trump har valgt en måte å «nå gjennom til velgernes hjerter».

– Han representerer interessene til vanlige folk som kritiserer de som har sittet ved makten i årtier, sa Putin ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.