Mosuls gamle parabolantenner ligger i hauger på et jorde i utkanten av Nord-Iraks største by. De runde metallskivene som fikk verdens TV-tilbud inn i stua, ligger bulkete og forlatt sammen med enkelte knuste dekodere og fjernkontroller.

Like etter at Øst-Mosul ble frigjort i januar i år, var jordet stappfullt av antenner.

– Det var en million parabolantenner her, sier vakten Ahmed Issa, som tusler rundt på jorden i vårsolen sammen med sønnen Mohammed.

Siden den gang har lokalbefolkningen vært og forsynt seg av de brukbare parabolene de kunne finne. Ifølge Ahmed har også myndighetene sendt noen antenner til metallgjenvinning.

De beslaglagte parabolantennene er ett eksempel på IS’ fundamentalistiske styre. De fjernet det rådende rettssystemet og innførte et system preget av bokstavtro islamisme, og grusomme straffer. Det som skjedde med hånden til Joma Sabah er et eksempel på det siste. Mer om det senere.

Afshin Ismaeli

Lange skjegg og korte bukser

Parabolenes gravplass var et resultat av Den islamske statens kampanje for å fjerne alt som kunne gi lokalbefolkningen en kontakt med omverdenen.

Kalifatet som IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi erklært opprettet den 29. juni 2014, skulle formes etter forstillingene om idealstaten som profeten Muhammed opprettet på 600-tallet.

TV-titting passet ikke inn i det idealet. IS ville også kontrollere hva innbyggerne fikk vite om omverdenen. De som hadde for mye kontakt med folk utenfor, særlig de som ble tatt med en mobiltelefon, risikerte å bli stemplet som spioner. Det var i så fall en dødsdom.

Først var det de som hadde forbrutt seg mot IS' regler, for eksempel ved å ha for kort skjegg, for lange bukser eller røyke en sigarett, som risikerte å bli fratatt parabolantennen. Senere rensket IS systematisk nabolag etter nabolag for alle parabolantenner.

De som ble tatt for å selge eller bruke en parabolantenne, risikerte fengselsstraff, opplyser lokalbefolkningen til Aftenposten.

Afshin Ismaeli

Fulgte favorittlaget i smug

De runde antennene er noe man gjerne ser en eller flere av på mange tak her i Midtøsten. Folk vil følge med på både lokale og regionale TV-sendinger, og de elsker å se sine favorittlag spille fotball på TV.

– Jeg holder med Real Madrid. Favorittspilleren min er Cristiano Ronaldo, sier Ahmed Issa med et nærmest forelsket uttrykk i ansiktet. IS forbød Mosul-borgerne å se på fotball, men Ahmed forteller at han og vennene hans samlet seg på kvelden for å se kampene i smug.

De satt opptil 20 mann sammen og røykte og så på fotball. IS klarte aldri å ta fra innbyggerne enhver kontakt med omverdenen.

Tor Arne Andreassen

Forretningene går strålende

I en travel handlegate i det frigjorte østlige Mosul merker man lite til krigen som raser på den andre siden av elven Tigris. Sett bort fra de bekymringene man eventuelt måtte ha for skjebnen til slektninger på vestsiden av byen, handler det nå om å få livet i gang igjen. Da dreier det seg også om å knytte kontakt med omverdenen igjen, og å kjøpe ny parabolantenne.

– Salget går veldig bra, sier Ahmed Mohammed Khader, innehaver av en liten elektronikksjappe. Salg av parabolantenner og TV-utstyr utgjør 50 prosent av omsetningen hans, røper han.

180 piskeslag for å surfe på internett

I den IS-kontrollerte delen av Mosul er det fremdeles forbudt å bruke elektroniske hjelpemidler for å kommunisere med omverdenen. Man blir pisket hvis man blir tatt for å surfe på internett.

– Jeg fikk 180 piskeslag, forteller en ung mann som nettopp har flyktet fra Vest-Mosul.

Det kunne ha gått verre. IS kunne ha anklaget ham for spionasje, noe som blir straffet med døden.

Afshin Ismaeli

Kvinnene skulle kontrolleres

– Hvis man gikk i byen uten mannlig følge, så risikerte man 50 piskeslag, forteller Shaha Said, en flyktning Aftenposten treffer i det hun akkurat har kommet seg ut av krigsherjede Vest-Mosul.

Hvis hun skulle bevege seg utendørs, måtte hun alltid ha på seg nikab, et hodeplagg som skjuler alt unntatt øynene.

– Ble noen mistenkt for utroskap, så var straffen steining, sier hun.

Dommerens absurde spørsmål

I den islamske statens rettssystem er det ikke lenger jurister som dømmer, men menn som har viet seg til studier av Koranen. Ingen vet hva slags kvalifikasjoner dommerne faktisk har, siden ingen skal vite hvem de er. Den tiltalte må møte i retten med bind for øynene.

I Øst-Mosul treffer Aftenposten Abdul Majid Munam, en mann som tidligere formelt sett var politimann, men som i realiteten bare var trener for politietatens basketballag. Abdul hadde for lengst blitt kastet ut av politiet da IS arresterte ham og en rekke andre tidligere politifolk som var bosatt i Vest-Mosul den 17. februar i år.

Da han sto foran dommeren etter en uke i kasjotten lurte han på om han skulle bli drept, slik han visste mange andre tidligere politifolk hadde blitt.

Han fikk spørsmål om hvorvidt han visste forskjell på IS' politifolk og politistyrken som han tjente under de irakske myndighetene. Abdul ble svar skyldig, men dommeren kunne fortelle ham at mens IS' politifolk fulgte koranens bud, så fulgte de vantro politifolkene statens regler.

Abdul forklarte så at han bare hadde vært trener for politiets basketballag. Dommeren fulgte opp med å spørre ham om hvilket lag som hadde vunnet NBA, den amerikanske proffligaen.

– Hvem er den beste basketballspilleren? spurte så dommeren.

– Michael Jordan, svarte Abdul.

– Hvorfor vet du så mye om dette som er haram (det som i islam er forbudt og moralsk forkastelig), sa dommeren. Så lot han Abdul gå.

Afshin Ismaeli

– Jeg har mistet en del av meg selv

En som ikke slapp så lett, er 21 år gamle Joma Sabah. Jobben hans er å samle sammen det folk ikke lenger vil ha, for så å forsøke å selge det videre. Det er en hard og dårlig betalt jobb, og den blir ikke noe bedre av at han må klare seg med en protese i stedet for den høyre hånden.

Han er skitten og utslitt etter en lang dags arbeid når han sittende på gulvet i fetterens hus forteller sin historie.

Den begynner med at han på vårparten i fjor blir fengslet av IS. Da han blir fremstilt for retten, også han med bind for øynene, får han vite at han er anklaget for å ha stjålet våpen fra en av IS' våpenfabrikker.

Mannen som anklager ham, er en nabo som arbeider som vakt på fabrikken. En nabo han ofte har kranglet med. Ingen andre vitner blir ført og Joma har ingen forsvarer.

Noen dager senere blir Joma ført ut i en bil og kjørt til en markedsplass i Bab al-Tob-distriktet i Mosul.

Foran ham står det et lite trebord. Jomas hånd blir strukket frem mot trebordet og en øks blir plassert over det høyre håndleddet hans.

En hammer eller baksiden på en annen øks blir slått hardt ned på øksen som hviler på Jomas håndledd. Øksen kapper av ham hånden. Nesten. Det er fremdeles litt som ikke er blitt kappet av, så hammeren blir svingt en gang til for å kappe av det resterende.

Smertene er så overveldende at Joma tror han skal dø. IS-medlemmene som står rundt roper «Allahu Akbar» – Gud er stor.

Afshin Ismaeli

Håper de alle dør

– Jeg har mistet en del av meg selv, sier Joma, i det han viser frem stumpen som er igjen der det en gang var en hånd. – Jeg har ingen fremtid.

– Og naboen din, han som anklaget deg for tyveriet?

– Han kriger for IS i Vest-Mosul. Jeg er sikker på at han kommer til å bli dø.

– Håper du at han kommer til å dø?

– Han har ødelagt livet mitt. Jeg håper at han og alle de andre IS-krigerne dør, svarer Joma.