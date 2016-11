Trump har gjort et stort poeng av at han ikke er politiker. Ett av de mest populære argumentene blant tilhengerne hans er det faktum at han overtar makten som en utenforstående som kan riste i systemet.

Trump overtar plassen bak pulten i Det ovale kontor etter den bitreste og styggeste presidentvalgkampen i manns minne. Både republikanerne og demokratene er splittet i to hovedgrupper – republikanerne i en tradisjonell fløy og en Tea Party/Trump-fløy, mens demokratene er delt mellom den tradisjonelle, sentrumsorienterte kjernen og en venstrefløy anført av Bernie Sanders som virkelig har vist muskler i valgkampen.

Å føre en helhetlig politikk i et slikt politisk landskap vil bli en utfordring som krever kløkt, oppfinnsomhet og samarbeidsvilje. Donald Trump har tidligere – spesielt da han var eiendomsutvikler på Manhattan på 1980-tallet – vist at han er i besittelse av alle disse tre kvalitetene.

INNENRIKS

En mur mot Mexico

Men han vil få det svært tøft etter å ha fornærmet store folkegrupper – blant annet afroamerikanere, funksjonshemmede, spansktalende og kvinner – samt nærmest hele den politiske eliten i løpet av valgkampen. Om Trump skal få noe til, må det være med makt fordi han har så lite goodwill blant Washington-etablissementet.

Donald Trump har snakket mye om hva han vil gjøre i løpet av sine første 100 dager som president.

– Bare tenk på hva vi kan oppnå! sa han nylig på et valgmøte i Ohio.

Det mest kjente valgløftet i Trump-kampanjen – og trolig det som er blitt gjentatt flest ganger – er at han skal bygge en mur langs grensen til Mexico og at Mexico skal betale for denne muren. Vi kan forvente at han vil begynne på i hvert fall den første delen av det løftet som president.

Men muren er ikke alt Trump vil bygge.

Trumps Gettysburg-tale

Tre uker før valget holdt 70-åringen et valgmøte på historisk grunn i Gettysburg, Pennsylvania, der et av borgerkrigens viktigste slag ble utkjempet i 1863 og der president Abraham Lincoln noen måneder senere holdt en av sine mest berømte taler.

Trumps Gettysburg-tale fikk mest oppmerksomhet fordi han lovet å saksøke alle kvinnene som i valgkampen sto frem og fortalte at de var blitt antastet av Trump. Men talen hans inneholdt også en rekke konkrete tiltak som milliardæren lover å gjøre for det amerikanske folk – han omtalte det som en «kontrakt for den amerikanske velger».

Her er noen av de viktigste tiltakene Trump sier han vil gjennomføre i løpet av sine første 100 dager som president:

Kunngjøre nye forhandlinger om handelsavtalen NAFTA.

Kunngjøre at USA trekker seg fra forhandlingene om handelsavtalen TPP.

Nominere en erstatning for høyesterettsdommer Antonin Scalia, som døde i februar.

Avslutte utbetalingen av statlige midler til byer som ikke straffeforfølger papirløse innvandrere.

Begynne å kaste ut USAs papirløse innvandrere.

Stanse innvandringen av mennesker fra regioner som er «tilbøyelige til terror».

Foreslå en grunnlovsendring for å innføre en maksgrense for hvor lenge en person kan sitte som representant i Kongressen.

Innføre en stans i ansettelsen av nye statlige ansatte (med unntak av forsvaret og helsetjenester)

Foreslå et krav om at alle nye statlige reguleringer må føre til at to andre reguleringer blir fjernet.

Innføre femårig karantene for ansatte i Det hvite hus før de kan jobbe som lobbyister.

Foreslå et livsvarig forbud for ansatte i Det hvite hus fra å drive lobbyvirksomhet på vegne av andre stater.

Foreslå et forbud for utenlandske lobbyister fra å samle inn penger i amerikanske valg.

UTENRIKSPOLITIKKEN – Aftenpostens Europa-korrespondent Øystein Langberg

Det er først og fremst en enorm uforutsigbarhet knyttet til hvilken utenrikspolitisk linje Donald Trump nå vil legge seg på, men USAs påtroppende president synes å ville trekke landet i en mer innadvendt og proteksjonistisk retning.

Vi kan vente oss forsøk på å myke opp forholdet til Russland og en tøffere tone overfor Kina.

Russland:

Trumps forhold til Russlands president Vladimir Putin var noe av det mest omtalte i hele valgkampen.

– Jeg tror ikke han har noe respekt for Clinton. Jeg tror han respekterer meg, har Trump uttalt.

Den påtroppende presidenten virker å ville legge seg på en betydelig mer forsonende tone enn det som har vært tilfellet til nå – til tross for Russlands annektering av Krim, opptrapping av krigsretorikken og militæroperasjon på president Assads side i Syria.

Under valgkampen ble det stilt spørsmål rundt hvor tette båndene mellom Trump og Kreml er. Flere av rådgiverne har koblinger til det russiske statsapparatet, Trump har selv businessinteresser i landet og Trump nektet å tro på at det faktisk var Russland som sto bak hackingen av det demokratiske partiet.

Europa:

Mange ledere i Europa er bekymret for hva som nå venter dem. Trump har omtalt Tyskland som et «totalt kaos», har sagt at Storbritannia gjør det de kan får å skjule sitt massive muslimproblem og kalt Brussel for «et hellhole».

Han støttet også britenes exit fra EU, i motsetning til de fleste andre internasjonale ledere og har kritisert land i Europa for å gjøre for lite for å bekjempe terror.

Han har også kalt NATO «avleggs» og har skremt mange ved å så tvil om USA vil stille opp dersom et NATO-land blir angrepet. Han har senere moderert seg noe, men det er grunn til å tro at Trump vil legge et kraftig press på land i Europa for at de skal øke sine forsvarsbudsjetter. Det er også mulig at han vil forsøke å øke fokuset på terrorbekjempelse på bekostning av avskrekking mot Russland.

– Det er ingen som vet hva som vil komme med Trump, men det er et håp om at det ikke blir like ille som det ser ut, sier en NATO-diplomat til Aftenposten.

USA har fått nok. Nå er råkjøret i gang for å få Europa til å punge ut for eget forsvar

Midtøsten:

«I would bomb the shit out of them», har Trump sagt om kampen mot terrornettverket IS.

Selv om Trump har en tøffere retorikk enn Clinton og Obama, er det uklart hvilke konkrete ytterligere tiltak han vil iverksette for å bekjempe IS. Trump har imidlertid åpnet opp for et tettere samarbeid med Russland og tatt til orde for langt tøffere avhørsteknikker.

Trump er også svært kritisk til Obamas atomavtale med Iran og har sagt at han vil reforhandle den, uten å gi veldig mange detaljer om hvordan det skal skje.

Når det gjelder forholdet til Israel er det godt kjent at Obama og statsminister Benjamin Netanyahu ikke er kommet spesielt godt overens. Trump har tatt til orde for mer støtte til Israel, men har sendt litt ulike signaler blant annet ved å si at han vil være «nøytral» i eventuelle fredsforhandlinger.

Kina og Nord-Korea:

Et av Trumps varemerker har vært hans konstante kritikk av Kina og understrekning av hvordan landet utkonkurrerer USA på område etter område.

Trump har sagt at han formelt vil erklære Kina som «valutamanipulator» og at han vil øke tollene på kinesiske varer for å få dem til å endre det han mener er urettferdig praksis innen handel. Han har også sagt at han vil øke USAs tilstedeværelse i de omstridte havområdene i Sør-Kinahavet.

Trump har også uttalt av Kina har «total kontroll» over Nord-Korea og at han vil gjøre handel med Kina vanskelig dersom de ikke løser problemet med regimet. Trump har også sagt seg villig til å prate med Nord-Koreas leder, et klart brudd med den politikken som er blitt ført til nå.

ØKONOMIEN – Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng

Ingen nyvalgt amerikansk president har skremt sine handelspartnere slik som Donald Trump. Han vil skrote 70 år med økonomisk samarbeid. Verdenshandelen skal organiseres på nytt.

Børsfallet startet i Asia straks valglokalene var stengt. Hvorfor?

Donald Trump er en uberegnelig mann. Usikkerhet er det verste aksjeinvestorer vet.

Hvis det er hele historien, er fallet i aksjekursene midlertidig.

Men så finnes det annen tolkning. Det vi har sett av Trump så langt, er bare begynnelsen.

Avtalene som ikke har livets rett

Ut fra hva han har sagt, må vi nå regne med at forhandlingene med Europa om en handels- og investeringsavtale (TTIP) er skrinlagt for godt. En lignende avtale med de asiatiske landene rundt Stillehavet (TTP), fremforhandlet av Barack Obama, vil aldri bli ratifisert av USA.

Han krever i tillegg en radikal reforhandling av gamle handelsavtaler, spesielt avtalen mellom Canada, Mexico og USA om frihandel i Nord-Amerika (NAFTA) fra 1995. Hvis det ikke fører frem, vil han skrote hele avtalen.

Til alt overmål har han også truet med å trekke USA ut av Verdens handelsorganisasjon, WTO, som han har karakterisert som en «katastrofe».

Trump skaper inntrykk av at ingen avtaler er hellige. Det blir et hensiktsmessighetsspørsmål hvilke avtaler USA vil honorere, omtrent som når man skal ta stilling til en mulig eiendomshandel.

Hvis han følger opp alt dette som president, vil verdens handelspolitikk ta en helt ny retning. Noen vil like det – for globaliseringen vil oppleve et stort tilbakeslag.

Hva skjer når en politiker som Trump får makt? Dette landet har testet ut de mørkeblå ideene i praksis.

USA er uskyldig når veksten uteblir

Hvorfor har Trump kommet med disse dramatiske utspillene?

Den økonomiske veksten i alle moderne industriland er nå markert lavere enn for et par tiår siden. Toppen ble egentlig nådd i gjenoppbyggingsperioden etter den annen verdenskrig, frem til 1975.

Donald Trump har fått det for seg at den økonomiske veksten i USA er blitt lavere fordi andre land stjeler amerikanske arbeidsplasser. Skattetrykket i USA er også blitt for høyt.

Derfor skal dramatiske skattelettelser kombinert med restriksjoner på handelen med andre land løse problemene.

I den økonomiske politikken vil Trump være avhengig av Kongressen for å få gjennomslag for skattekutt. Men i handelspolitikken kan presidenten ha stor, personlig innflytelse.

Presidenten står tilsynelatende nokså fritt til å trekke seg fra avtaler som alt er inngått.

For ham er avtaler om handel og samarbeid et null-sum-spill. Hvis noen har en gevinst, må det være fordi andre taper.

Klar for handelskrig

I tråd med dette har Trump truet med å pålegge kinesiske varer en straffetoll på 45 prosent.

Det er selvsagt vanskelig å tenke seg at myndigheter i andre land ikke ville svare med lignende mottiltak.

Hvis man tar Trump på alvor, er han beredt til å rive ned internasjonale institusjoner og avtaleverk som er bygd opp gjennom tiår. Hans retorikk er konfrontasjon og handelskrig.

Den innflytelsesrike amerikanske avisen Washington Post har på lederplass skrevet at Trump som president kan ødelegge verdensøkonomien.

Det er å ta hardt i. Men avtaleverket i WTO legger rammene for verdenshandelen.

USA har alltid vist vei – men hvilken vei?

Gjennom mange runder med forhandlinger over 70 år i WTO og forgjengeren GATT er de fleste nasjonale handelshindrene fra 1930-tallet fjernet. Handelen med industrivarer er nå nesten tollfri verden rundt.

USA gikk i spissen for denne utviklingen og tjente kanskje mer enn andre på dette.

For små land, som Norge, ble verden mer forutsigbar. Det er avgjørende for en råvareeksportør som vil bytte olje og fisk i moderne industrivarer.

Nå blåser det en proteksjonistisk vind i svært mange, vestlige industriland. Med Donald Trump i Det hvite hus vil denne vinden bli forsterket.

Det kan faktisk blåse opp til storm.