Slik viser Nord-Korea militære muskler mot Trump

– Det store spørsmålet nå er om noen kommer til å gjøre en dum tabbe, fordi en liten eskalering kan føre til at situasjonen kommer ut av kontroll.

Det sier forsvarsanalytikeren Bruce Bennett i Rand Corporation til CNN.

Onsdag ble bilder fra en militærøvelse på en strand nær byen Wonsan sendt på TV i Nord-Korea. Øvelsen ble gjennomført tirsdag, i forbindelse med 85-årsmarkering for landets hær. Det antas at mellom 300 og 400 artilleriskyts ble brukt under oppvisningen, noe som gjør det til den største artilleriøvelsen i landet noensinne, ifølge The Independent.

– Det er fortsatt sånn at artilleribeskytning av Seoul er den største trusselen fra Nord-Korea, fordi hovedstaden i Sør-Korea ligger såpass nært grensen, sier Stein Tønnesson til Aftenposten. Han er forsker og professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

I Seoul bor det 25 millioner mennesker.

– De har nok gjennomført denne artilleriøvelsen med skarp ammunisjon for å overbevise sine motstandere om at artilleriet er i orden. De viser at de kan ramme Seoul med full kraft hvis USA og Sør-Korea skal finne på å gjennomføre et rakettangrep, legger han til.

Massiv øvelsesaktivitet

De eneste bildene som er publisert fra øvelsen er de som er sendt ut fra internasjonale nyhetsbyrå, som er bilder som er hentet fra statskontrollerte medier i Nord-Korea.

Her kan man også se at landets diktator Kim Jong-un overvar øvelsen.

Sør-Korea og USA har også nylig gjennomført felles militærøvelser. Onsdag trente disse allierte styrkene i Pocheon i Sør-Korea, ikke langt fra grensen til Nord-Korea. I denne øvelsen deltok blant annet stridsvogner og helikoptre.

Samtidig er USAs hangerskip «Carl Winson» på vei mot Nord-Korea - et skip diktatoren Kim Jung-un har truet med å senke.

Tilspisset retorikke mellom Trump og Kim

Retorikken mellom de to landene har tilspisset seg den siste tiden. Nord-Korea viste frem en rekke nye våpen under en spektakulær militærparade i påsken. Kort tid etter forsøkte de nok en rakettest, men den mislyktes.

I tillegg til å ha sendt hangarskipet, har USA flere andre krigsskip på vei til farvannene utenfor Koreahalvøya. USA er også godt i gang med å utplassere rakettforsvar i Sør-Korea.

Onsdag inviterte Donald Trump USAs 100 senatorer til Det hvite hus for å orientere om Nord-Korea. En mulighet som har vært nevnt, er at Trump i møtet ville be om rykkdekning for mer drastiske tiltak overfor Nord-Korea.

Utenriksdepartementet i USA opplyser onsdag kveld at deres strategi er å presse Kim Jong-un ytterliggere med flere økonomiske sanksjoner.

Mener det er fare for krig

Men er det fare for at den tilspissede retorikken kan eskalere til en krig?

– Ja, jeg mener det er en slik fare. En mulighet er at USA simpelthen tar sjansen på at Nord-Korea ikke kan gjøre alvor av sine trusler. Men jeg anser dette som lite sannsynlig, sier Tønnesson fra Institutt for fredsforskning.

– Det jeg er mest redd for har at selv om de ikke har til hensikt å gå til angrep, så gjør de det for å komme den andre i forkjøpet, sier han.

Samtidig påpeker professoren på at Trump kan få et dilemma fordi han har truet med å bruke militærmakt for å få avsluttet atomrakettprogrammet, selv om at trolig ikke har hatt til hensikt å gå til angrep.

Likevel tror ikke Nord-Korea-eksperten at Trump vil slå til for ikke å tape ansikt.

– Hvis det er grunnen til å gjennomføre et angrep som militære ledere synes er for risikabelt, så spørs det om de er villig til å gjøre det eller om de heller velger å gå av. Jeg tror ikke Trump er tøff nok til å gjøre det, sier Tønnesson.

Tror valg i Sør-Korea vil nullstille situasjonen

Det mest sannsynlige utfallet tror han imidlertid vil være at situasjonen roer seg etter nyvalget i Sør-Korea 9. mai. Der ligger det an til at Moon Jae-in vinner. Han er presidentkandidaten til Det demokratiske partiet.

– Det er en annen linje han står for. Vi kan ikke ta det for gitt at han vinner valget, men gjør han det blir det et helt annet forhold mellom USA og Sør-Korea, mener Tønnesson.

Han forklarer at Jae-in ikke ønsker rakettskjoldet eller å opprettholde trusler mot nabolandet, at han ønsker å mykere tone.

– Så kommer en ny atomprøvesprenging som ikke USA eller Sør-Korea er klar til å reagere militært på. Så er vi tilbake til en situasjon som vi har nå. Atomprogrammet går videre. Det blir vedtatt sanksjoner i FNs sikkerhetsråd, og Nord-Korea fortsetter å være lutfattig fordi alle midler går til militæret, mener Nord-Korea-eksperten.