Slutt på ID-kontroll mellom Sverige og Danmark

Beslutningen ble kunngjort på en pressekonferanse i Stockholm tirsdag ettermiddag.

Sverige avskaffer omgående ID-kontrollen på busser, tog og ferger mellom Danmark og Sverige. I stedet skal ordningen med midlertidig grensekontroll skjerpes. Det vil omtrent hundre prosent av de reisende merke, ifølge Svenska Dagbladet som viser til opplysninger fra TT.

– Regjeringens bedømmelse er at grensekontrollen fortsatt trengs og må skjerpes, sier innenriksminister Anders Ygeman.

ID-kontrollen kan bli gjeninnført hvis nødvendig, understreker han.

10.000 flyktninger i uken

ID-kontrollen på busser, tog og ferger over Öresund ble innført i januar 2016 på grunn av den store asyltilstrømningen til Sverige. Høsten 2015 kom det 10.000 flyktninger til Sverige hver eneste uke. Nå er antallet nede i 500 flyktninger pr. uke.

Infrastrukturminister Anna Johansson sier ifølge Svenska Dagbladet at regjeringen har stor forståelse for at mange pendlere har opplevd ID-kontrollene som en belastning.

Senere tirsdag ettermiddag ventes EU-kommisjonen å komme med en oppdatering om den midlertidige grensekontrollen som ble innført i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike i kjølvannet av flyktningkrisen.

Denne er blitt forlenget flere ganger og løper til den 11. mai.