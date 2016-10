Smådjevler og vampyrunger skal etterforskes av russisk politi. De undergraver Russland når de tigger godteri, mener kirkens advokater.

Frem til 1990-tallet var det knapt noen russere som visste hva halloween var. Og de færreste ville finne på å kle seg i halloweenklær.

Mandag feires den amerikanske tradisjonen i klubber og restauranter over hele Russland. I de fleste kjøpesentre har ungene den siste uken handlet halloweenutstyr, akkurat som i Vesten.

Dette bekymrer den russiskortodokse kirken dypt.

Nå skal den russiske påtalemyndigheten etterforske om feiringen er i strid med de nye, strenge russiske sikkerhetslovene.

– Feiring i strid med russisk lov

– Halloween fremmer en Satan-kult som er fremmed for russere, heter det i en klage fra russiskortodokse aktivister, som har fått advokathjelp til å reise en omfattende klagesak til russisk politi.

– Den russiskortodokse kirken og en rekke offentlige organisasjoner mener feiringe av halloween i Den russiske føderasjon bryter med russisk lov, sier advokat Jaroslav Mikhailov til avisen Gazeta.ru.

Spørsmålet om halloween skal forbys blir dermed en viktig prøvesten for en av de mest omdiskuterte lovene i Russland.

Slik vil de forby halloween

Før sommeren vedtok parlamentet i all hast en rekke lover som skal beskytte Russland mot terror, ugudelighet og undergraving fra fremmede stater.

Saksbehandlingen gikk så fort at loven ble vedtatt med en rekke store og konstitusjonelle feil, noe som ble en stor skandale i sommer.

En av lovene regulerer misjonsaktivitet, og slår fast at «spredning av tros – og religionsoppfatninger kun skal skje i religiøse bygninger og på andre plasser spesielt laget for dette».

Den fastslår også at all religiøs aktivitet og misjonering utenfor slike steder er underlagt streng kontroll og må godkjennes.

De russiskortodokse aktivistene mener halloweenfeiringen må tolkes som misjonering.

– Halloween er en feiring som avviser religionen. Ritualet hvor man går inn i ondskapen ved å kle på seg kostymer og make-up og danser rituelle danser er faktisk galskap, hevder advokaten.

Russisk USA-paradoks

Samtidig som forholdet mellom Russland, USA og Vesten er på sitt dårligste siden Sovjetunionens oppløsning, er det mange eksempler på at russere er begeistrede for USA.

Amerikansk kultur og moter er fortsatt superpopulært.

USA er fremdeles drømmelandet for mange russere.

Ett av det mest USA-inspirerte fenomenene er faktisk Putins motorsykkelklubb Nattulvene, som av utseende fremstår som en ren blåkopi av amerikanske motorsykkelbander.

Bikerne kjører rundt på importerte Harley Davidson-sykler og kler seg som sine amerikanske forbilder.

Deres «ny-russiske» flagg ligner til forveksling det gamle sørstatsflagget.

Samtidig er de skinnkledde Hells Angels-kopiene de hardeste og mest ekstreme gruppene når det gjelder angrep på alt som kommer fra USA og Vesten.

Og selvsagt går det i amerikansk hardrock når de kjører rundt og angriper liberalere, homofile og andre «ukritiske» elementer.

Oligarkdatteren skapte skandale under USA-tur

En av de største skandalene i russiske sosiale medier siste uke, dreier seg nettopp om unge, rike russeres forhold til USA:

I august feiret en av Russlands rikeste jenter, oligarkdatteren Elina Bazhaev, et storstilt bryllup Monaco i en kjole til 25 millioner kroner.

Hun er datteren til den tsjetsjenske oligarken Musa Bazhaev.

Brudeparet dro deretter på sin drømmeferie – til USA.

Oligarkdatteren er student ved det russiske prestisjeuniversitetet MGIMO, som utdanner Russlands fremste diplomater. På hjemmesiden til studentene fikk hun spørsmål fra sine venner:

– Hvor er det best være? I USA eller Rasjka, spurte en medstudent. «Rasjka» er et slangord for Russland, avledet av den engelske uttalen av «Russia».

– Alt er bedre enn Rasjka, svarte Elina.

Dermed var rabalderet løs på sosiale medier i Russland.

Sender oligarkbarna til USA

Bråket spredte seg også til flere statlige russiske TV-kanaler, hvor oligarkdatteren ble hengt ut for å fornærme Russland.

– Slik er den sanne naturen til den nye elitegenerasjonen i Russland, skriver kommentatoren Stanislav Kucher i avisen Kommersant.

– Oligarkene og byråkratene tjener penger i Russland, slik at deres barn kan ha det gøy, leve livet og multiplisere seg i Miami.

Elina har siden beklaget sin uttalelse, bedt om unnskyldning, og forsikret om at hun elsker Russland høyere enn USA.

Over halloween dette også?

Opplysningene om at halloween skal etterforskes, vekker både latter og avsky blant liberale og selvstendige moskovitter.

Den russiskortodokse kirken har helt siden 1990-tallet forsøkt å stoppe feiringen, uten stor suksess.

Selv om lokale myndigheter og skoler har oppfordrer til ikke å drive «satanistisk dødskult»-dyrkelse, lar russere flest ikke sjansen gå fra seg til å ha en god fest.