Tor Arne Andreassen

Raisi, Raisi, Raisi – både den proffe opp-piskeren og den enorme menneskemengden som har samlet seg ved rådhuset i Irans nest største by Mashhad, er i ferd med å nå et frenetisk nivå.

Etter tre timer med venting – hele tiden fylt med oppildnende taler, dundrende musikk, syngende barnestjerner og en entusiasme av en annen verden – kommer showets hovedattraksjon på scenen.

Mannen som kanskje blir Irans neste president, ser ut som om han knapt kan tro hvilken overveldende mottagelse han får i sin fødeby. Stedet der han også har innehatt byens viktigste jobb det siste året.

Tor Arne Andreassen

Maktsentrumet er byens helligdom

For å vise sin ydmykhet løfter han begge hendene i været og hilser mot den jublende menneskemengden.

– Rouhani, om en uke er du borte, synger folkemengden om den sittende presidenten Hassan Rouhani.

Det gigantiske valgmøtet går av stabelen på plassen ved byens rådhus, men byens maktsentrum ligger to kilometer unna, i Imam Reza-helligdommen. På et 250.000 kvadratmeter stort område (tilsvarende 35 fotballbaner) finner man mausoleet til ham som regnes som den åttende imam, Ali al-Ridah, eller imam Ali Reza på persisk. Millioner av pilegrimer valfarter hit hvert år.

Tor Arne Andreassen

– Irans rikeste stiftelse styrer i realiteten millionbyen

Inne i helligdommens aller helligste, der Ali Rezas levninger ligger bevart, presser folk seg frem for å komme så tett på som mulig.

Menn «bevæpnet» med dusker man vanligvis bruker til støvtørking, sørger for at folk ikke tar for mange bilder med mobiltelefonene sine, og at de beveger seg videre.

Disse vaktene er blant de 19.000 som sies å jobbe for Astan Quds Razavi, stiftelsen som følger den 1200 år gamle tradisjonen med å passe på helligdommen. Under deres styre, og ikke minst siden den islamske revolusjonen i Iran i 1979, har Mashhad vokst rundt helligdommen til å bli Irans nest største by. Astan Quds Razavi er blitt Irans rikeste stiftelse, og det er i realiteten den som styrer Mashhad, opplyser flere eksperter til Aftenposten.

Fra lokalbefolkningen hører vi historier om eiendomsutviklere som plutselig får beskjed om at Astan Quds Razavi vil være med på investeringer. De sies at stiftelsen eier 70 prosent av eiendommene i byen, og befolkiningen er indingnert over at den ikke betaler noe skatt.

Tor Arne Andreassen

Grav-vokterne er involvert i alt

På organisasjonens nettsider opplyser de om sitt arbeid innen veldedighet, utdanning, helse, medier, eiendom, rekordproduksjon av hvete, og 60 millioner dollar i eksport fra en spesiell økonomisk sone, bare for å nevne noe.

– Mashhad er som Irans versjon av Vatikanet. Astan Quds Razavi Foundation er involvert i all tenkelig aktivitet; forretninger, veldedighet og diplomati, sier den dansk-iranske forskeren Ali Alfoneh ved Atlantic Council.

Astan Quds Razavi er landets nest største landeier, bare slått at den iranske staten, opplyste økonomer til Wall Street Journal for ti år siden. Organisasjonen henter inn mange milliarder i inntekter fra folk som bor i Mashhad og driver forretning der.

Slik har Irans elitekrigere tatt over mye av Irans næringsliv: Irans elitekrigere driver business for milliarder.

Tor Arne Andreassen

Vahid Salemi /AP/ NTB scanpix

Mannen som kan være på vei helt mot toppen

Mannen som det siste året har ledet Astan Quds Razavi, er nettopp presidentkandidaten Ebrahim Raisi. Han anses som den eneste virkelige utfordreren til sittende president Hassan Rouhani. Det antas ifølge vestlige eksperter og medier at Den øverste lederen, ayatollah Ali Khamenei (77), anser Raisi som en ledende kandidat til en gang å ta over stillingen hans når han en gang skulle gå bort.

Men dersom Raisi gjøre det veldig dårlig, vil det svekke sjansene hans, mener seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Vahid Salemi /AP/ NTB scanpix

Kritiserte skattefritak

Under et TV-sendt debattmøte før valget, vakte det oppsikt at president Hassan Rouhani stilte seg kritisk til organisasjonen som Raisi leder.

Han tok opp om Astan Quds Razavi, som altså kontrollerer et forretningsimperium og en enorm eiendomsmasse, noensinne har betalt skatt, melder Washington Post.

Angrep på institusjonene som tar seg av landets religiøse steder, er vanligvis regnet som å gå over streken, sier Reza H. Akbari, ved Institute for War and Peace Reporting i Washington til avisen.

Talsmenn for Astan Quds Razavi har sagt at de i stedet for å betale skatt, bidrar med veldedighet for store verdier.

Aftenposten har bedt om å få et intervju med en representant for Astan Quds Razavi. Men da vi var i Mashhad denne uken, fikk vi beskjed om at stiftelsens egne sikkerhetsfolk ikke hadde ferdigbehandlet forespørselen. Dermed ble det ikke noe intervju.