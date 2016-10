Snart kan én av fire amerikanere røyke cannabis helt lovlig

– Kan jeg få litt Chocolate Hashberry? Og noen tortillachips, er du snill.

Kunden ved disken vil ikke si hva hun heter, men hun røper at hun er 32 år gammel og at hun liker å røyke mens hun ser på TV etter jobben i en klesbutikk.

Chocolate Hashberry er cannabis-sorten hun vanligvis røyker. Og tortillachipsene, krydret med cannabis, er en alternativ måte å bli høy på, sier kunden med et vennlig smil.

Den beskjedne belysningen i butikken og de rolige teknorytmene fra høyttalerne oppe ved skaper en nattklubbstemning og en avslappet atmosfære. Vi er på besøk hos Green Cross, én av et titall cannabisbutikker i San Francisco.

Foreløpig må man ha en legeresept for å komme forbi dørvakten, som er ikledd en mørk dress som for å gjøre nattklubbimaget komplett.

– Så fort man har registrert seg i systemet vårt og vist frem resepten, kan man komme og gå så ofte man vil. Vi leverer også varene hjem til folk, sier daglig leder Erick Alfaro.

Seks av ti amerikanere støtter nå legalisering

Selv liker han ikke å bli ruset på cannabis, men han inhalerer daglig et marihuana-ekstrakt der virkestoffet THC – det som gjør deg høy – er fjernet.

– Dermed er det bare de medisinske virkestoffene som er igjen, og de er veldig effektive for den vonde ryggen min. Det er stadig flere som bruker cannabis som ren medisin, uten å bli ruset, sier Alfaro.

Mens han snakker, bruker han konsekvent uttrykk som «medisin» og «pasienter» fordi cannabis foreløpig kun er lovlig på resept.

Men snart kan Californias 40 millioner innbyggere kjøpe hasjen sin på samme måte som de i dag kjøper sprit – dersom de sier «ja» til å legalisere cannabis ved valget 8. november.

Nesten seks av ti amerikanere mener nå at det bør være lovlig å bruke marihuana på lik linje med alkohol, ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Pew Research Center.

Det er en kraftig endring på kort tid. I 2006 mente bare 32 prosent at det narkotiske stoffet bør legaliseres.

I USAs hovedstad har innbyggerne stemt for legalisering av cannabis. Men politikerne i Kongressen blokkerer lovendringen. – Meningsløst, sier kirurgen Malik Burnett til Aftenposten.

Cannabis kan bli lovlig for en fjerdedel av amerikanerne

Ved valget 8. november skal velgerne bestemme seg for om de vil ha Hillary Clinton eller Donald Trump som president. I ni delstater skal de også bestemme seg for om de vil endre på marihuanalovgivningen.

I Arizona, California, Maine, Massachusetts og Nevada kan marihuana bli legalisert til personlig bruk. Tidligere har Colorado, Washington, Oregon, District of Columbia og Alaska gjort hasjrøyking lovlig.

Meningsmålingene tyder på ja-seier i alle fem delstatene som stemmer over dette i år, skriver datareporteren Christopher Ingraham i The Washington Post:

Marijuana legalization is leading in every state it's on the ballot this November. Latest polls: AZ: 50% CA: 60% MA: 53% ME: 53% NV: 57%

Dersom det også blir resultatet på valgdagen, vil cannabis være lovlig til privat bruk for 75 millioner amerikanere – rundt en fjerdedel av landets befolkning.

I tillegg skal velgerne i Arkansas, Florida, Montana og Nord-Dakota avgjøre om marihuana skal bli lovlig til medisinsk bruk, slik det allerede er i over halvparten av landets delstater.

Her i California er legaliseringslovforslaget kjent som Proposition 64. Selv om et flertall ser ut til støtte legalisering – inkludert flere av delstatens fremste politikere, er det også mange motstandere.

Blant dem er delstatens trafikkpoliti fordi det ennå ikke er avklart hvilke lover som skal gjelde for bilkjøring dersom man er påvirket av cannabis.

Også en del aktører i markedet for medisinsk cannabis er imot, fordi de frykter at småprodusenter skal skvises ut og at prisene for produktene skal stige så fort marihuana blir helt lovlig.

En gruppe foreldre har også dannet en aktivistgruppe fordi de frykter at barna deres kan utvikle fysiske og psykiske helseproblemer som en følge av overdreven bruk av cannabisprodukter.

Hvilke konsekvenser får legalisering av cannabis for et samfunn? Færre tyverier og mindre vold, mener to norske NHH-forskere.

Tror på legalisering i hele USA

Marihuana i utallige varianter er allerede tilgjengelig i California for alle som har en resept. Og en resept er lett å skaffe seg så lenge du har 30 dollar og litt tid til overs – det er nok av leger som gladelig skriver ut resepter i delstaten.

– Jeg er sikker på at dette lovforslaget vil gå gjennom. Tiden er inne, sier Kevin Reed, som eier Green Cross-butikken i San Francisco.

Han tror legaliseringen i California vil gjøre at resten av landet snart følger etter.

– Vi har lært av hva som har skjedd i delstatene som allerede har legalisert. Jeg tror de positive konsekvensene av legaliseringen her i California vil bli lagt merke til også i andre delstater – og kanskje også i land som Norge, sier han.

Legaliseringstilhengere i USA påpeker ofte hvordan myndighetene både kan spare og tjene penger på å tillate bruk av cannabis til privat bruk.

Fire av ti narkotikaanmeldelser i USA skyldes vanlig bruk av marihuana. Disse 640.000 arrestasjonene koster masse penger både for politiet og rettsvesenet.

Trafikkpolitiet er motstandere av lovforslaget

California kan spare flere hundre millioner dollar i året dersom cannabis blir legalisert, konkluderer delstatens statsadvokat Kamala Harris, som stiller til valg som senator i år.

I tillegg kan California regne med årlige skatteinntekter på minst 1,4 milliarder dollar, ifølge analysefirmaet ArcView.

Organisasjonens leder, Troy Dayton, tror cannabismarkedet i California vil ha en verdi på 6,6 milliarder dollar i 2020 – rundt 50 milliarder kroner.