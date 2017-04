– Landet forsøkte å avfyre et missil fra østkysten, nær Sinpo-området i Sør-Hamkyong-provinsen, men vi mistenker at testen mislyktes, sier departementet i en uttalelse.

Rakettesten kommer dagen etter at landet holdt en stor militærparade i hovedstaden Pyongyang for å markere fødselen til landets grunnlegger. Under paraden ble det vist fram det som skal være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter.

