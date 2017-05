Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt nytt missil

Oppskytingen mandag morgen skal ha skjedd i nærheten av kystbyen Wonsan, ifølge en uttalelse fra den sørkoreanske militærledelsen. En kilde i militæret opplyser at det trolig er et ballistisk missil. Sør-Koreas president Moon Jae-in har innkalt til møte klokka 7.30 lokal tid med landets sikkerhetsråd for å analysere oppskytingen, ifølge Yonhap. Det er ukjent hva som er skutt opp eller om oppskytingen var vellykket.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.

Hittil i år har Nord-Korea gjennomført to tester av atomvåpen og en rekke testoppskytinger av missiler. Et av de ballistiske missilene hadde flere hundre kilometers rekkevidde.

Dagen før test

Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som «en voksende trussel mot rikets sikkerhet», sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.

Før helga varslet USA at de tirsdag skal teste sin evne til å skyte ned interkontinentale missiler. Øvelsen skjer i lys av Nord-Koreas fortsatte våpenutvikling. Den varslede testen vil foregå ved at USA først skyter opp et mål fra Marshalløyene, mens et bakkebasert våpen skal avfyres fra en base i California for å skyte ned målet.

Pisk og gulrot

FNs sikkerhetsråd har allerede vedtatt seks resolusjoner med sanksjoner mot Nord-Korea, uten at det har ført til at landet slutter med oppskytingene. Den forrige oppskytingen, søndag for en drøy uke siden, ble fordømt av Sikkerhetsrådet, med varsel om at ytterligere sanksjoner mot landet kan bli innført.

USAs president Donald Trump og hans administrasjon har vekslet mellom å true med at de vil ta i bruk alle midler, hvis nødvendig, mot Nord-Korea og å strekke ut en forhandlingsvillig hånd.

Sikkerhetsrådets medlemmer har nylig hatt møte bak lukkede dører for å diskutere hvordan eksisterende sanksjoner skal implementeres.

Den forrige mellomdistanseraketten fra Nord-Korea tilbakela rundt 500 kilometer før den landet i Japanhavet.