Sør-Korea: Nord-Korea henrettet utdanningsminister

– Utdanningsminister Kim Yong-jin ble henrettet, sier Jeong Joon-hee, talsmann for gjenforeningsdepartementet i Seoul.

Hvis opplysningene blir bekreftet, vil dette være den foreløpig siste i en rekke henrettelser og andre straffer i det lukkede regimet etter at Kim Jong-un overtok makten i 2011.

Bekrefter vanligvis ikke dødsstraffer

Den sørkoreanske avisen JoongAng Ilbo meldte tidligere denne uken at Nord-Korea hadde offentlig henrettet to tjenestemenn for å ikke ha adlydt landets leder Kim Jong-un.

Den rapporten gikk ut på at den tidligere landbruksministeren Hwang Min og Ri Yong-jin, en tjenestemann i utdanningsdepartementet, skal ha blitt henrettet tidlig i august.

Nord-Korea pleier ikke å bekrefte dødsstraffer, men gjorde et unntak da Kims egen onkel ble anklaget for korrupsjon og henrettet i 2013.

Onkelen Jang Song-thaek var regnet som landets nest mektige person.

Utviste en «dårlig holdning»

Ifølge CNN ble utdanningsministeren etterforsket og stemplet som en motstander av partiet av landets sikkerhetsmyndigheter, som mente han var et «kontrarevolusjonært medlem» etter at han skal utvist en «dårlig holdning» under den store partikongressen i juni.

I tillegg til henrettelsen, skal to andre tjenestemenn ha blitt forvist til utkantstrøk.

Begge er satt til straffearbeid, men er ventet å returnere til sine poster.