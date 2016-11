Opposisjonen i landet avdekket tidligere i uken at presidentens kontor for ett år siden gikk til innkjøp av 360 potenspiller.

Onsdag rykket en talsmann for presidenten ut for å forsvare henne og hevdet at Viagra-pillene var til bruk mot høydesyke i forbindelse med at Park Geun-hye og hennes stab skulle på statsbesøk til høytliggende afrikanske land som Ethiopia, Uganda og Kenya.

– Vi kjøpte dem for reisen, men pillene ble aldri brukt, forsikret talsmannen Jung Youn-kuk.

Morkake-ekstrakt

President Park Geun-hye, som er ugift og som heller ikke har noen kjent partner, har tidligere måttet forsvare innkjøp av morkake-ekstrakt og vitaminsprøyter til bruk mot aldringssymptomer.

Ifølge Jung var det ikke presidenten selv som tok disse sprøytene, men folk i staben hennes, blant annet livvaktene.

Park Geun-hye etterforskes også i forbindelse med angivelige besøk på privatklinikker, der hun i hemmelighet skal ha mottatt ulike former for behandling ved å utgi seg for å være venninnen Choi Soon-Sil.

Nær venninne

Choi Soon-Sil er siktet for korrupsjon og maktmisbruk og anklages for å ha brukt sitt nære vennskap med presidenten til å påvirke regjeringen, samt til å presse selskaper til å gi store pengebeløp til en stiftelse hun selv skal ha beriket seg på.

Park er også trukket inn i skandalen og anklages for å ha bistått Choi med pengeutpressingen, samt for å ha bedt medarbeidere om å lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Risikerer riksrett

Ett av Sør-Koreas opposisjonspartier, Folkepartiet, samler nå underskrifter til et opprop som krever at Park stilles for riksrett.

Landets største opposisjonsparti, Demokratisk parti, varsler samtidig at det ønsker en ny gjennomgang av reglene for når en president kan stilles for riksrett, noe som i dag bare kan skje dersom presidenten er anklaget for forræderi eller opprør.