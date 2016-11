Sorg i Kina etter at landets første kvinnelige jagerflypilot omkom i fryktelig ulykke

Yu Xu var den første av fire kvinner som kvalifiserte til å fly Kinas egne J-10 jagerfly, skriver BBC News.

Under en treningsflyvning med akrobatikk-teamet lørdag, ble det et sammenstøt mellom Yus fly og et annet fly. Ifølge kinesiske medier måtte både Yu og co-piloten skyte seg ut av flyet, men mens co-piloten landet trygt og uten store skader, ble Yu truffet av vingen av et annet fly men hun var i luften og døde. Det andre flyet involvert i sammenstøtet, landet trygt.

«Den gylne påfugl»

Den svarte boksen er alt funnet og det er satt i gang etterforskning.

30 år gamle Yu var en populær figur i Kina. Mange kinesere har tatt til sosiale medier for å uttrykke sin sorg. Yu gikk under kallenavnet «Den gylne påfugl» og var en del av Kinas akrobatfly-team. Hennes siste forstilling var under et flyshow tidligere i måneden, skriver CNN.

Kritikk

Ifølge BBC News har det i løpet av det siste året vært tre flystyrter med J-10 og enkelte har vært misfornøyd med hvordan de statskontrollerte mediene har dekket Yus ulykke.

En Weibo-bruker skriver: «Rapporteringen må ikke bare handle om skape følelser. Vi kan bare unngå lignende ulykker om vi finner årsaken til denne».