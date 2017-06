Sparket FBI-sjef: Trump ba om lojalitet

Den skrifte forklaringen fra James Comey ble offentliggjort dagen før han skal møte i en høring i det amerikanske Senatets etterretningskomité. Det er knyttet svært stor spenning til høringen, hvor den tidligere FBI-sjefen skal forklare seg om mulige koblinger mellom Trump-administrasjonen og Russland.

Det var Senatet som selv offentliggjorde dokumentet. Senatets pågående undersøkelser er en av tre parallelle etterforskninger.

Comey beskriver en rekke møter og samtaler han har hatt med presidenten. Spørsmålet om han ønsket å fortsette som FBI-sjef, skal Comey ha fått under en middag han hadde alene med Trump.

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt, ifølge Comey.

Synes spørsmålet var merkelig

Ifølge en artikkel i New York Times for fire uker siden skal Comey da ha svart at han ikke kunne gjøre det presidenten ba om. I stedet skal han ha lovet at han ville være redelig. Dette bekrefter Comey i sin skriftlige forklaring.

Comey skriver også at han synes spørsmålet var merkelig, siden Trump ved to anledninger tidligere hadde sagt at han håpet Comey ville fortsette.

– Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold. Det bekymret meg stort, siden FBI tradisjonelt har hatt en uavhengig stilling, skriver Comey.

Første offentlige uttalelser

Når James Comey vitner torsdag, blir det hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.

Sparkingen utløste krass kritikk av presidenten og anklager om at han forsøkte å stanse den pågående Russland-etterforskningen.

Et samstemt amerikanske etterretningsvesen mener at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i fjor. Det sentrale spørsmålet i den åpne høringen blir om Comey oppfattet det som at presidenten la press på ham for å tone ned denne etterforskningen.

To andre etterretningstopper vitnet onsdag i den samme komiteen i Senatet.

USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers unnlot å svare på mange av spørsmålene de fikk, og de nektet blant annet å gå i detalj om sine samtaler med Trump.

Fikk sparken etter tre uker

Også etterforskningen av Michael Flynn blir et tema torsdag.

Flynn var utnevnt av Trump som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men hadde denne jobben i bare tre uker. I den perioden hadde han tilgang til USAs dypest bevarte sikkerhetshemmeligheter.

Flynn måtte gå etter å ha løyet til visepresident Mike Pence om samtaler han hadde hatt med Russlands ambassadør i Washington.

Da Trump og Comey neste dag møttes i Det hvite hus, skal Trump ha sendt andre personer tilstede ut på gangen.

Ifølge Comey sa Trump deretter: «Jeg vil snakke om Michael Flynn».

Comey hevder at presidenten deretter understreket at Flynn ikke hadde gjort noe galt ved å snakke med russerne, men at Flynn måtte gå fordi han hadde villedet visepresidenten.

«Deretter holdt han en lang tale om problemene med lekkasjer», skriver Comey.

Amerikanske medier har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger. Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever. I tillegg har han tilsynelatende oppgitt uriktige opplysninger da han skulle sikkerhetsklareres.